Η υποδοχή του κ. Κατζ στο υπουργείο έγινε στις 10:30 πμ, ενώ ακολούθησε κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών καθώς και συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Ισραήλ.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε, σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατζ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η υποδοχή του κ. Κατζ στο υπουργείο έγινε στις 10:30 πμ, ενώ ακολούθησε κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών καθώς και συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Ισραήλ.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Δένδιας, με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ανέφερε: «Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, υποδέχτηκα σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τον υπουργό Άμυνας του Κράτους του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, με τον οποίο συζητήσαμε για τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις των δύο χωρών και τις προοπτικές για την περαιτέρω εμβάθυνσή τους».