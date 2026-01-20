Ανάρτηση έκανε πριν από λίγα λεπτά η Μαρία Καρυστιανού απαντώντας σε όσα της προσάπτουν για την χτεσινή της απάντηση για τις αμβλώσεις.

Σφοδρή κριτική προς τη στάση της πλειονότητας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ασκεί η Καρυστιανού με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας τα για αποσιώπηση των θεσμικών ζητημάτων που έθεσε σε πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη και για σκόπιμη εστίαση στο ζήτημα των αμβλώσεων.

Όπως αναφέρει, παρακολούθησε «στωικά» την κάλυψη της συνέντευξής της στους δημοσιογράφους Στραβελάκη και Καραμήτρου, διαπιστώνοντας –με ελάχιστες, όπως σημειώνει, εξαιρέσεις– ότι τα ΜΜΕ αγνόησαν πλήρως τα ζητήματα θεσμικής εκτροπής, τα κυβερνητικά σκάνδαλα, την ακρίβεια, τη φτωχοποίηση των πολιτών, την κατάσταση στον αγροτικό κόσμο, καθώς και την κατάρρευση της υγείας και της παιδείας. Αντ’ αυτών, όπως καταγγέλλει, επέλεξαν να αναδείξουν μονοθεματικά μια «άκαιρη ερώτηση» περί αμβλώσεων.

Η Καρυστιανού υποστηρίζει ότι η απάντησή της στο συγκεκριμένο θέμα διαστρεβλώθηκε σκόπιμα, στο πλαίσιο -όπως λέει- μιας οργανωμένης προσπάθειας αποδόμησής της και «δολοφονίας χαρακτήρα». Τονίζει παράλληλα ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή πολιτικών παιχνιδιών.

Στην ανάρτησή της ξεκαθαρίζει ότι η αναφορά της στην ανάγκη δημόσιου διαλόγου δεν αφορά περιορισμούς δικαιωμάτων, αλλά τα κοινωνικά αίτια που οδηγούν χιλιάδες γυναίκες στην απόφαση της άμβλωσης. Μεταξύ αυτών απαριθμεί την ελλιπή ενημέρωση των νέων, την απουσία συστηματικής σεξουαλικής αγωγής, τη δυσκολία πρόσβασης σε σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης και, κυρίως, τα κενά στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος θα πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία δομών στήριξης για εγκύους και νέες μητέρες, στη δωρεάν πρόσβαση σε οικογενειακό προγραμματισμό και αντισύλληψη, στη στήριξη της μονογονεϊκής οικογένειας και σε πολιτικές που επιτρέπουν στις γυναίκες να μη βρίσκονται αντιμέτωπες με το δίλημμα ανάμεσα στην κύηση και την εργασία ή τις σπουδές.

Αναφερόμενη στη δημογραφική κρίση, σημειώνει ότι αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με περιορισμό δικαιωμάτων, αλλά με ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα παρέχει πραγματικές επιλογές και στήριξη στους πολίτες. Όπως επισημαίνει, η ελευθερία της γυναίκας προϋποθέτει οικονομική ασφάλεια, πρόσβαση στην υγεία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ουσιαστική προστασία της μητρότητας.

Κλείνοντας, η Καρυστιανού δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ ενός δημόσιου διαλόγου με όρους δημόσιας υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και θεσμικού σεβασμού, με στόχο –όπως αναφέρει– καμία γυναίκα να μη φτάνει σε αδιέξοδο από φόβο, άγνοια ή εγκατάλειψη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πρόληψης, ενημέρωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης αντί του διχασμού.

Δείτε την ανάρτηση:

{https://www.facebook.com/maria.karystianou/posts/pfbid02Sxcnm13LV5LTMwYEi1hJ9A2syzymrX4ywoh9hhc6e3s5Fe3tBVir64DtvZB2tKUYl}