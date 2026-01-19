Το 57% λέει ότι η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τα αιτήματα των αγροτών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll.

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 την ώρα που τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα αναταράσσουν τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.

Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου καταγράφει ποσοστό της τάξης του 24,4% και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί δεύτερο με 10,8%. Αλλαγή παρουσιάζεται στην τρίτη θέση με τη στήριξη των ψηφοφόρων στο 8,5% στην Πλεύση Ελευθερίας ενώ οριακά πιο κάτω με 8,1% ακολουθεί η Ελληνική Λύση, στο 6,6% βρίσκεται το ΚΚΕ και πολύ πιο χαμηλά στο 3,4% ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής.

Κάτω από το όριο του 3% έρχονται με 1,9% το ΜέΡΑ25, με 1,7% η Νίκη, με 1,2% το Κίνημα Δημοκρατίας και με 1% η Νέα Αριστερά. Σαρωτικό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων με ποσοστό της τάξης του 19,1%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κρατά το προβάδισμα με 30,2%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4%, η Ελληνική Λύση με 10,1%, και το ΚΚΕ με 8,2%. Με ποσοστό μόλις 4,2% ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής.

Ποσοστό 2,4% συγκεντρώνει το ΜέΡΑ25, 2,1% η Νίκη, 1,5% το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ 1,2% και 1,1% η Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατά τα ηνία ως καταλληλότερος πρωθυπουργός με 29% ενώ με διαφορά μόλις 0,3%, στο 28,7% ακολουθεί ο Κανένας. Τρίτος στη λίστα έρχεται ο Άλλος με 9,2% και το επόμενο πολιτικό πρόσωπο στην τέταρτη θέση ακολουθεί με 8,8%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποσοστό 6,5% συγκεντρώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος και λίγο πιο χαμηλά με 6,1% ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλακης.

Κόμμα Καρυστιανού

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Καρυστιανού ένα ποσοστό της τάξης του 54,1% απαντά καθόλου ενώ το 12,4% λίγο. Το 13,2% θεωρεί αρκετά πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Καρυστιανού, το 16,1% πολύ πιθανό ενώ μόλις ένα 4,1% δεν απαντά.

Τον πολιτικό «σωλήνα» από τον οποίο θα αντλήσει η Μαρία Καρυστιανού ψήφους καταγράφει η δημοσκόπηση με το 50,1% να θεωρεί ότι θα επηρεάσει οριζόντια όλους τους χώρους. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση σε ποσοστό 7,8% θα επηρεάσει τη Δεξιά, με 7,6% την Κεντροαριστερά ενώ ακολουθεί η Κεντροδεξιά με 6,3% και η Αριστερά με 6,2%. Τελευταίος κομματικός χώρος έρχεται το Κέντρο με 5,1%.

Κόμμα Τσίπρα

Στο αντίστοιχο ερώτημα για ένα κόμμα Τσίπρα, το 68,1% δεν προτίθεται να τον ψηφίσει και το 11,4% το θεωρεί λίγο πιθανό. Αντίθετα, το 9,9% θεωρεί ότι είναι αρκετά πιθανό να τον ψηφίσει, και το 7,2% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να στηρίξει το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Αρνητική είναι η άποψη της πλειοψηφίας για ένα κόμμα Σαμαρά καθώς το σαρωτικό ποσοστό του 74,4% δεν θα τον ψηφίσει, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Λίγο πιθανό να τον ψηφίσει είναι το 12,8% ενώ στον αντίποδα μόλις το 6,6% και το 3,8% θεωρεί αρκετά ή πολύ πιθανό να τον ψηφίσει.

Εξελίξεις και ανησυχίες

Το 83,8% των ερωτηθέντων ανησυχεί ιδιαίτερα για τις γεωπολιτικές αναταράξεις το τελευταίο διάστημα ενώ μόλις το 14,4% δηλώσει ότι ανησυχεί λίγο ή καθόλου.

Επιπλέον, το 80.7% των ερωτηθέντων κρίνει πως οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν πολιτική σταθερότητα και ισχυρή ηγεσία.

Αγρότες

Λάθος ή μάλλον λάθος κρίνει το 66,6% των ερωτηθέντων τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στο αγροτικό ζήτημα ενώ μόλις το 18,5% συμφωνεί μαζί της.

Παράλληλα, το 57% θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε σημαντικό τμήμα των αιτημάτων των αγροτών και μόλις το 33,7% θεωρεί το αντίθετο.

Σε ό,τι αφορά στους αποκλεισμούς των εθνικών οδών από τους αγρότες, με στόχο την ικανοποίηση των αιτημάτων του, το 53,5% δηλώνει αντίθετο με αυτή την τακτική ενώ το 42,5% συμφωνεί.

Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα της ακρίβειας και των οικονομικών με την πλειοψηφία 44,3% να θεωρεί ότι το 2026 τα πράγματα θα χειροτερέψουν ενώ το 38,5% θεωρεί ότι θα παραμείνουν ως έχουν. Οι αισιόδοξοι για τα οικονομικά τους το 2026 συγκεντρώνουν ποσοστό της τάξης του 15,2%.

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 51% είναι το κυρίαρχο πρόβλημα για τη χώρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ενώ ακολουθεί η οικονομία και η ανάπτυξη με 31,8%. Πολύ πιο χαμηλά στα σοβαρά ζητήματα της χώρας είναι η απονομή δικαιοσύνης και η διαφθορά στο 15% ενώ 13% συγκεντρώνει η κατάσταση στο σύστημα Υγείας.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη δημοσκόπηση.

{https://www.slideshare.net/slideshow/action24-dimoskopisi_jan-action24-pdf/285361255}