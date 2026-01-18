Προσκλητήριο να συνταχθούν με το ΠΑΣΟΚ σε όσους θέλουν «να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή».

Στη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης του στην εκπομπή «Τώρα μαζί» στο ΟΡΕΝ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ανέδειξε τις ευθύνες της κυβέρνησης για το blackout στο FIR Αθηνών αλλά και τη σιωπή των κυβερνητικών στελεχών μπροστά σε αποκαλύψεις για αντίστοιχα αρνητικά περιστατικά στο πρόσφατο παρελθόν.

«Υπάρχουν αποκαλύψεις ότι το ίδιο πρόβλημα στο FIR Αθηνών είχε επαναληφθεί και το 2021, αλλά η κυβέρνηση δεν απαντά αν το επιβεβαιώνει» σημείωσε και δηκτικά υπενθύμισε το μοτίβο απόκρουσης ευθυνών εκ μέρους της κυβέρνησης: «Κλείνουν τα ΕΛΤΑ, φταίει μόνο ο διοικητής. Προκύπτει θέμα στην ΥΠΑ, φταίει μόνο ο διοικητής. Οι υπουργοί της κυβέρνησης δεν έχουν καμία ευθύνη;».

Τόνισε ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη για το θέμα και ρώτησε: «Τον κ. Διοικητή της ΥΠΑ, που παραιτήθηκε, αντικατέστησε ο υποδιοικητής αεροναυτιλίας της ΥΠΑ. Βάσει του άρθρου 14 παρ. 2 ν.5240/2026 έχει την ευθύνη του συντονισμού, της οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας των οργανικών μονάδων για την παροχή αεροναυτιλίας. Τον αντικαθιστά δηλαδή ο καθ’ ύλην αρμόδιος βάσει του ΦΕΚ. Είναι λογικό;».

Ο εκπρόσωπος Τύπου ενόψει της νέας συνάντησης του Πρωθυπουργού με αγρότες και κτηνοτρόφους, κατέδειξε: «Η προστασία της αγροτικής γης από τα funds έχει δημοσιονομικό κόστος; Το να επανέλθει η ασφαλιστική ικανότητα σε εκείνους, που την έχασαν λόγω καθυστέρησης των πληρωμών, έχει δημοσιονομικό κόστος; Το να βγουν από τον Τειρεσία όσοι μπήκαν γιατί η κυβέρνηση άργησε να τους πληρώσει, έχει δημοσιονομική επιβάρυνση;»

Ως προς το πολιτικό περιβάλλον, ο Κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «η στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ είναι η αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση, ώστε η Δημοκρατική Παράταξη της χώρας , που είναι το ΠΑΣΟΚ, να ξαναφτάσει στα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια, να είναι πρώτη για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή».

Και πρόσθεσε: «Είναι όρος αναγέννησης της χώρας να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει ένα ευρύ προσκλητήριο: όσοι θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση -επιμελητήρια, σύλλογοι, κοινωνικές δυνάμεις, πρόσωπα-, τους καλούμε να συμπαραταχθούμε. Ταυτόχρονα, είμαστε ανοικτοί και σε έναν διάλογο και με άλλες πολιτικές δυνάμεις, που έχουν παρόμοιες προτεραιότητες. Εμείς δεν μιλάμε για κοινά ψηφοδέλτια . Το μείζον ζήτημα είναι η πολιτική αλλαγή. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μεγάλο κόμμα, ο βασικός πυλώνας και ηγέτιδα δύναμη της αντιπολίτευσης. Προφανώς όταν υπάρχουν ζητήματα πολιτικά, θεσμικά, κοινωνικού κράτους, οικονομίας, πρωτογενούς τομέα και απέναντι μια κυβέρνηση που διευρύνει ανισότητες, σπαταλά αναπτυξιακές δυνατότητες και κάνει κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, απαξιώνει τους θεσμούς, χρειάζεται μια συζήτηση για το τι θα γίνει στη χώρα την επόμενη μέρα. Αυτόνομη πορεία και το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτη δύναμη στις εκλογές, είναι οι στόχοι μας. Απευθύνουμε προσκλητήριο στον κόσμο και ενόψει του συνεδρίου μας δεν φοβόμαστε τον διάλογο με τις άλλες δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης».

Ερωτηθείς, τέλος, για τα υπό ίδρυση νέα κόμματα, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που κάνει πολυθεματική αντιπολίτευση και έχει πολιτικό σχέδιο. Αυτό που αξιολογείται είναι η ανθεκτικότητα και το πολιτικό σχέδιο. Οι πολίτες ψηφίζουν με γνώμονα την προοπτική τους και πως θα ζήσουν καλύτερα».