Η ερώτηση της Όλγας Γεροβασίλη για τη διαδικτυακή χειραγώγηση της κοινής γνώμη στην Ελλάδα.

Στις αποκαλύψεις της «Haaretz», που ανέδειξε πρώτο το Dnews, αναφέρεται σε ερώτησή της, προς τον πρωθυπουργό, η Όλγα Γεροβασίλη.

Όπως αναφέρει «εν μέσω των αναταράξεων, που προκαλεί στην Ισραηλινή πολιτική σκηνή το ζήτημα της πιθανής απονομής χάριτος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό από τον Πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ, έρχονται παράπλευρα στο φως σοβαρότατες καταγγελίες για την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα κατά το από 10.12.2025 δημοσίευμα της Ισραηλινής Εφημερίδας «Haaretz», στενός πρώην συνεργάτης του Προέδρου του Ισραήλ απειλούσε ότι θα προβεί σε αποκαλυπτικές δημοσιοποιήσεις σε σχέση με «όλα όσα γνωρίζει», σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Ισραήλ ενδώσει στην απονομή χάριτος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.

Με νεότερο δημοσίευμά της η ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz» επανέρχεται σε σχέση με «όλα όσα γνωρίζει» ο εν λόγω κύριος κι αποκαλύπτει στο από 07.01.2026 δημοσίευμά της ότι -εκτός των άλλων- ο Ισραηλινός Πρόεδρος του Ισραήλ είχε μεσολαβήσει ώστε ο εν λόγω συνεργάτης του, Μ. Σάντερ, να «εξασφαλίσει θέση εργασίας» σε επιχείρηση διαδικτυακής χειραγώγησης της κοινής γνώμης υπέρ της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, προεκλογικά το 2023» και συνεχίζει:

«Περαιτέρω το δημοσίευμα αναφέρεται σαφώς στο ότι οι εν λόγω επαφές Ισραηλινών με την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχαν λάβει χώρα ήδη από τα τέλη του 2022, στον απόηχο του σκανδάλου των υποκλοπών κι ενώ «υπήρχαν αναφορές για σχέσεις της κυβέρνησης με ισραηλινές εταιρείες κυβερνοεπιθέσεων που φέρονται να συνέβαλαν σε παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων. Στο πλαίσιο αυτό, τον Αύγουστο του 2022 παραιτήθηκαν ο επικεφαλής των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού».

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα. Ιδίως δε ενόψει των αποκαλύψεων που λαμβάνουν χώρα καθημερινά κατά τη δίκη των υποκλοπών, με μάρτυρες να καταθέτουν επωνύμως ότι:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε αγαστή συνεργασία με τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών, καθοδήγησαν μάρτυρα να ψευδομαρτυρήσει κατά την Εξεταστική των Υποκλοπών, με ερωτήσεις που του απεστάλησαν εκ των προτέρων, οι παγιδεύσεις της ηγεσίας του Στρατού με το παράνομο λογισμικό predator αποσκοπούσαν στην κατακύρωση των συμβολαίων για το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα, περί τα 2 δισ. Ευρώ, οι εκ των πρωταγωνιστών των υποκλοπών ταυτόχρονα διεκδικούσαν τον «διαγωνισμό» για τις νέες ελληνικές ταυτότητες για μισό δισ. Ευρώ από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο είχαν προνομιακές σχέσεις επί ΝΔ.

Ερωτάται ο κος Πρωθυπουργός:

Συνεργάστηκε η Νέα Δημοκρατία με στενό συνεργάτη του Προέδρου του Ισραήλ για διαδικτυακή χειραγώγηση της κοινής γνώμη στην Ελλάδα προεκλογικά το 2023 και σε συνέχεια του σκανδάλου των υποκλοπών;».