«Να μη διανοηθεί το Μαξίμου να δυναμιτίσει την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τα αγροτικά μπλόκα, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα», προειδοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Π. Μαρινάκη, για τα αγροτικά μπλόκα δεν παρέχουν απλώς πλήρη κάλυψη στις αθλιότητες του Άδ. Γεωργιάδη, που έκανε λόγο για "φασιστικά μπλόκα", άλλα πάνε κι ένα βήμα παραπέρα, δείχνοντας πως ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τη στρατηγική της έντασης, του διχασμού, της τοξικότητας», υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Να μη διανοηθεί το Μαξίμου να δυναμιτίσει την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τα αγροτικά μπλόκα, που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα», προειδοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «είναι πασιφανές πως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους ανθρώπους που αγωνίζονται».