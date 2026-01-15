Η σύμβαση με την Hellenic Train δείνει ότι «η κυβέρνηση είναι αμετανόητη», τόνισε ο Ανδρουλάκης.

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό, το black out στο FIR Αθηνών και τη σύμβαση με την Hellenic Train εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Ολομέλειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, για το νομοσχέδιο που αφορά στον σιδηρόδρομο, κατήγγειλε την κυβέρνηση πως αντιμετωπίζει τα δίκτυα της χώρας ως «ασημικά προς εκποίηση».

Όπως τόνισε, η ΝΔ μετέτρεψε τις υποδομές σε μηχανισμό μεταφοράς ρίσκου. «Το ρίσκο στο δημόσιο, το κέρδος στον ιδιώτη και ο λογαριασμός στον λαό», είπε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντας την προς κύρωση σύμβαση με τη Hellenic Train ως ετεροβαρή που δείχνει πως η «κυβέρνηση είναι αμετανόητη».

Μιλώντας για το blackout στο FIR Αθηνών, σημείωσε πως το συμβάν αποδεικνύει την ανικανότητα της ΝΔ, λέγοντας πως το πόρισμα της επιτροπής είναι «κόλαφος» για τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Αναφορικά με το αγροτικό ζήτημα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πρώτα κατέκλεψε τους παραγωγούς με το ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τους επιτίθεται συλλήβδην αντί να τους ζητήσει συγγνώμη».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ έφερε δυο φορές τροπολογία για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, η κυβέρνηση την καταψήφισε και τώρα, αφού βγήκαν τα τρακτέρ στους δρόμους, το καταθέτει η ίδια. «Γελούσε ειρωνικά τότε ο κ. Μητσοτάκης κατηγορώντας με ότι αυτό ευνοεί το λαθρεμπόριο. Τώρα που το λέει αυτός, δεν ισχύει ότι ευνοεί το λαθρεμπόριο;», διερωτήθηκε.

Κόντρα Κυρανάκη-Χαρίτση

Τα αίματα άναψαν νωρίτερα στην Ολομέλεια, μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Χαρίτση που άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη σύμβαση, με τον Κώστα Κυρανάκη να σηκώνει το γάντι.

«Ο σιδηρόδρομος σήμερα είναι καλύτερος και θα γίνει ακόμη καλύτερος από όταν μας παραδώσατε. Το ‘19 είχαμε 1% συστήματα ασφαλείας, είχαμε τηλεδιοίκηση μόνο σε 5 χιλιόμετρα, ενώ το καλοκαίρι τα συστήματα ασφαλείας σε ολόκληρο το Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα είναι στο 100%», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

«Δεν μπορείτε να το λέτε αυτό σήμερα, ότι ο σιδηρόδρομος είναι καλύτερος από το 2019, έχουμε πενθήσει τα παιδιά στα Τέμπη. Χρειάζεται σεμνότητα», απάντησε ο Αλέξης Χαρίτσης. «Είσαι μεγάλος ψεύτης», ακούστηκε να φωνάζει τότε από το έδρανο ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας από τον υπουργό να ανακαλέσει τα περί τηλεδιοίκησης μόνο 5 χιλιομέτρων.

«Εσύ είσαι ψεύτης», απάντησε ο Κώστας Κυρανάκης, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει, ενώ πυρά εξαπέλυσε και ο Νίκος Παππάς λέγοντας: «Έλεος. Ντροπή. Ζητήστε μια συγγνώμη. Ο σιδηρόδρομος απέκτησε σύγχρονη διπλή γραμμή επί ΣΥΡΙΖΑ. 75% ολοκληρωμένη διοίκηση και την πήγατε στο 80. Τολμάτε και μιλάτε».

Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, χαρακτήρισε «θετική εξέλιξη» για τον ελληνικό σιδηρόδρομο το νομοσχέδιο, δεδομένου όπως είπε και ότι μετά από «σκληρή διαπραγμάτευση», θα παραλάβουμε 23 νέα ηλεκτροκίνητα τρένα προϋπολογισμού 308 εκατ. ευρώ.