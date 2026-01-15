Όπως τόνισε, όχι μόνο δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα ασφάλειας, αλλά «η κατάσταση είναι χειρότερη».

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για τη στρατηγική της στις μεταφορές και ειδικά στον σιδηρόδρομο, αλλά και για τη συνολική πολιτική της στον πρωτογενή τομέα, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή τη συζήτηση για την κύρωση της σύμβασης με τη Hellenic Train.

Ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε τον τομέα των μεταφορών «βαθιά, ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία» και μίλησε για «παταγώδη κυβερνητική αποτυχία», τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Όπως τόνισε, όχι μόνο δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα ασφάλειας, αλλά «η κατάσταση είναι χειρότερη», φέρνοντας ως παράδειγμα το πρόσφατο ολικό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, που –σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων– έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει κάθε ανάληψη ευθύνης, αποδίδοντας διαχρονικά τις ευθύνες σε προηγούμενες κυβερνήσεις.

Αναφερόμενος στη σύμβαση με τη Hellenic Train, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι δεν βελτιώνει τον χάρτη των σιδηροδρομικών μεταφορών και «τα δίνει όλα στον ιδιώτη πάροχο», χωρίς ουσιαστικά ανταλλάγματα για την κοινωνία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύμβαση εγγυάται τα έσοδα της εταιρείας, περιορίζει τις κυρώσεις, μεταφέρει το επιχειρηματικό ρίσκο στο Δημόσιο και αποδυναμώνει κάθε πραγματικό μηχανισμό ελέγχου, παγιώνοντας –όπως είπε– μια μονοπωλιακή κατάσταση στον σιδηρόδρομο. «Τα περί ανταγωνισμού ακούγονται μόνο ως ανέκδοτο», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Χαρίτσης περιέγραψε με μελανά χρώματα την καθημερινή εμπειρία των επιβατών: συχνές ακινητοποιήσεις τρένων, έλλειψη ενημέρωσης, πολύωρες αναμονές και ακυρώσεις δρομολογίων της τελευταίας στιγμής. «Αυτή δεν είναι εικόνα σύγχρονου σιδηροδρόμου, αλλά ενός συστήματος που απλώς κρατιέται ενεργό για τα μάτια του κόσμου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η νέα σύμβαση δεν διασφαλίζει ούτε την ασφάλεια ούτε τον επιβάτη, αλλά αποκλειστικά τον πάροχο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η Hellenic Train είναι θυγατρική της ιταλικής Trenitalia, μιας από τις πιο αξιόπιστες σιδηροδρομικές εταιρείες στην Ευρώπη. Κατά τον ίδιο, αυτό αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη τεχνογνωσίας, αλλά το μοντέλο λειτουργίας που επιλέχθηκε στην Ελλάδα.

Στον πυρήνα της τοποθέτησής του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έθεσε ζήτημα στρατηγικής επιλογής: αν ο σιδηρόδρομος θα λειτουργεί ως δημόσιο αγαθό ή ως «διαχειριζόμενη υποχρέωση».

Υποστήριξε ότι το μοντέλο ιδιωτικοποίησης, στο οποίο σύρθηκε η χώρα υπό μνημονιακή πίεση, απέτυχε και οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών. Ζήτησε να ανοίξει άμεσα μια θεσμική και πολιτική συζήτηση για τη μετάβαση σε έναν ενιαίο δημόσιο φορέα σιδηροδρομικού έργου, με σαφή στρατηγικό σχεδιασμό, δημόσιο έλεγχο και πολιτική λογοδοσία.

Επεκτείνοντας την κριτική του, ο κ. Χαρίτσης συνέδεσε την κατάσταση στον σιδηρόδρομο με την κρίση στον αγροτικό τομέα, κάνοντας λόγο για ένα συνολικό κυβερνητικό μοντέλο που αντιμετωπίζει τα κρίσιμα δημόσια αγαθά ως πεδία κερδοσκοπίας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διαχειρίζεται επικοινωνιακά μια κρίση βιωσιμότητας της αγροτικής παραγωγής, χωρίς ουσιαστικό διάλογο και χωρίς μέτρα που να αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος παραγωγής, τα καρτέλ και τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται άμεσα μια διαφορετική στρατηγική, τόσο για τον σιδηρόδρομο όσο και για τον πρωτογενή τομέα, με ισχυρό ρόλο του κράτους, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον. «Μετά τα Τέμπη δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μιλάμε σαν να μην συνέβη τίποτα», τόνισε, καλώντας την προοδευτική αντιπολίτευση να αναλάβει την ευθύνη της ανατροπής «μιας καταστροφικής για την κοινωνία πορείας».