Η προ ημερών δήλωση του κ. Κυρανάκη «αυτά παραλάβαμε», ήταν τελικά εσωκομματική αιχμή αλλά και «άδειασμα» της «κυβέρνησης των αρίστων» σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Στην παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ, αλλά και στην «επιτελική κυβέρνηση των αρίστων» αναφέρεται σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς τονίζοντας ότι πρέπει να απολογηθεί για το νέο μπάχαλο.

Όπως σημειώνει: «Η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τις ευθύνες μόνο στο πρόσωπο του διοικητή της ΥΠΑ, του οποίου ζήτησε καθυστερημένα την παραίτηση.

Οφείλει να απολογηθεί σε ανώτατο επίπεδο για το επιτελικό μπάχαλο, που προκύπτει από το πόρισμα ότι η ίδια δημιούργησε.

Οφείλει να απαντήσει, γιατί δεν έκανε τίποτα παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις των ελεγκτών.

Οφείλει να απαντήσει γιατί επί 7 χρόνια δεν εκσυγχρόνισε συστήματα παρωχημένης τεχνολογίας» και καταλήγει:

