Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του «καταδικάζει τις προκλητικές απειλές των ΗΠΑ για νέα ιμπεριαλιστική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, από κοινού με το κράτος του Ισραήλ, στο πλαίσιο του γενικότερου ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού, στοχεύοντας στον καθορισμό των πολιτικών εξελίξεων και σε αυτή τη χώρα προς όφελος των δικών τους γεωπολιτικών συμφερόντων. Έρχεται ως συνέχεια της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Βενεζουέλα και των απειλών απέναντι στην Κούβα, την Κολομβία, το Μεξικό, τη Γροιλανδία».

«Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι εξελίξεις στο Ιράν είναι υπόθεση του ιρανικού λαού που παλεύει για τα δικαιώματά του ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και του αστικού κράτους, που έχει πυροδοτήσει την ακρίβεια, διατηρεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα τους μισθούς, χρησιμοποιεί καταστολή κατά των λαϊκών κινητοποιήσεων, σκοτώνει διαδηλωτές, απαγορεύει τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος (Τουντέχ) και την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Ο λαός του Ιράν είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα του.

Γι' αυτόν το λόγο και το ΚΚΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγωνιζόμενο λαό που μπορεί να περιφρουρήσει τις κινητοποιήσεις του και να υπερασπιστεί τα δικά του αυτοτελή συμφέροντα, κόντρα σε κάθε είδους ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις, καπηλεία και μηχανορραφίες που οργανώνουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ» υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Είναι προφανές ότι οι "ευαισθησίες" των ΗΠΑ, της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης, για τη "δημοκρατία" και τα "ανθρώπινα δικαιώματα" στο Ιράν, είναι παραπάνω από υποκριτικές. Όλα αυτά χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα, κατά την προσφιλή τους τακτική, για την προετοιμασία και τη δικαιολόγηση ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. Αλλωστε, η υποκρισία τους αποδεικνύεται και μέσα από τις στρατηγικές σχέσεις που διατηρούν με τα αντιδραστικά καθεστώτα στη Σαουδική Αραβία, τις μοναρχίες του κόλπου, τους τζιχαντιστές στη Συρία, το κράτος του Ισραήλ που δολοφονεί τον παλαιστινιακό λαό» προσθέτει το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του:

«Ο λαός χρειάζεται να δυναμώσει τη δράση του, καταδικάζοντας τις ιμπεριαλιστικές απειλές και επεμβάσεις κατά των λαών της Βενεζουέλας, του Ιράν, της Κούβας και άλλων λαών, να απαιτήσει από την κυβέρνηση της ΝΔ την απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να επιστρέψει κάθε τμήμα των ενόπλων δυνάμεων από ευρωατλαντικές αποστολές στο εξωτερικό, όπως η πυροβολαρχία Πάτριοτ που έχει σταλεί στη Σαουδική Αραβία και η φρεγάτα που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα».