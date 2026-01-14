Στο τραπέζι βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα πρόταση για συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για με τους αγρότες των μπλόκων.

Η ύπαρξη πρότασης για συνάντηση αγροτών των μπλόκων με την κυβέρνηση γνωστοποιήθηκε, πριν από λίγο, στη σύσκεψη της Πανελλαδικής στον Παλαμά Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το thesspost, όπως ειπώθηκε από τα μέλη της Συντονιστικής, προέκυψε πρόταση πρόσκλησης σε διάλογο των γεωργών της Πανελλαδικής με τον πρωθυπουργό δίχως να έχει διευκρινιστεί ακόμη η ημερομηνία.

Παράλληλα η πρόσκληση περιλαμβάνει και δεύτερη συνάντηση με τους 10 κτηνοτρόφους -μελισσοκόμους και αλιείς τη Δευτέρα μαζί με το γκρουπ των αγροτών που μετέβησαν χθες στο Μαξίμου.

Ωστόσο οι κτηνοτρόφοι – μελισσοκόμοι – αλιείς της πανελλαδικής επιτροπής φαίνεται ότι θέλουν ξεχωριστή συνάντηση και όχι με τους διαφοροποιημένους. Έτσι η πρόταση που φαίνεται να προκρίνεται είναι οι συναντήσεις της πανελλαδικής επιτροπής να γίνουν ή την ίδια ημέρα – η μία συνάντηση μετά την άλλη – ή η δεύτερη επιτροπή (κτηνοτρόφοι – μελισσοκόμοι – αλιείς) να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την αμέσως επόμενη ημέρα.