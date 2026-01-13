«Το μόνο κόμμα το οποίο έχει πολιτικό σχέδιο και κάθε μέρα δίνει μάχη με τη Νέα Δημοκρατία πολυθεματικά είναι το ΠΑΣΟΚ».

Σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις στον Alpha Radio 98.9 ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει ότι οι επόμενες εκλογές αποτελούν έναν «μαραθώνιο αντοχής» και ότι η συνέπεια, η πολυθεματική αντιπολίτευση και το προοδευτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ αποτελούν τη μοναδική απάντηση στη Νέα Δημοκρατία και την ελπίδα πολιτικής αλλαγής.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να επιδιώξει ουσιαστικό διάλογο και όχι επικοινωνιακό σόου, ειδικά για τη σύνθεση των επιτροπών, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για αμοιβαία στάση κατευνασμού και μέγιστη αντιπροσωπευτικότητα, ώστε να εκπροσωπείται όλος ο πρωτογενής τομέας.

Σχολιάζοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «κάθε άλλο παρά οδεύει προς κλείσιμο» και επισήμανε την αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει πλήρως στις ερωτήσεις, υπονοώντας ότι η ανοχή της είχε αρνητικές συνέπειες για τα συμφέροντα των φορολογουμένων.

Αναφορικά με την πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι το κόμμα ενώνει τον κόσμο από την αριστερά έως το κέντρο, διαθέτει πολιτικό σχέδιο και δίνει καθημερινή μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πολυθεματικά και με σταθερό προοδευτικό προσανατολισμό. «Το ΠΑΣΟΚ έχει το δικό του πολιτικό σχέδιο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι για την σημερινή κατάσταση φταίει η αντιπολίτευση, δεν πιστεύουμε ότι δεν υφίσταται δεξιά και αριστερά και όλο αυτό το ρεύμα του “απολιτίκ”», σημείωσε κληθείς να πάρει θέση σχετικά με το εάν το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συνομιλήσει με τον κ. Τσίπρα και συμπλήρωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ ενώνει τον κόσμο από την αριστερά έως το κέντρο με αμφίπλευρη πολιτική διεύρυνση και αυτό θα αποτυπωθεί και στο συνέδριο μας. Το μόνο κόμμα το οποίο έχει πολιτικό σχέδιο και κάθε μέρα δίνει μάχη με τη Νέα Δημοκρατία πολυθεματικά είναι το ΠΑΣΟΚ».

Επιπλέον, χαρακτήρισε «ειλημμένη απόφαση του Προέδρου» τη μη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά με την τωρινή κυβέρνηση, τονίζοντας ότι το κόμμα αξιολογείται καθημερινά από τον κόσμο για την ένταση της αντιπολίτευσης που ασκεί.

Σχετικά με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι ο κύριος αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι η ανθεκτικότητα και τα ποσοστά του κόμματος δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια «υψηλού επιπέδου εκλογική πτήση», με στόχο την πρώτη θέση και την πολιτική αλλαγή. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα ούτε το κόμμα της κας Καρυστιανού που δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη πολιτικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια καθαρή θέση και η στάση μας θα αξιολογηθεί από τον κόσμο και όταν έρθει η στιγμή, θα υπάρξει η αντίστοιχη αύξηση των ποσοστών μας. Ο ελληνικός λαός στην κάλπη θα πρέπει να επιλέξει αν θέλει να συνεχιστεί η διακυβέρνηση Μητσοτάκη ή να φύγει και να έρθει στην διακυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Τα σημερινά ποσοστά και η ανθεκτικότητα που δείχνει το ΠΑΣΟΚ, είναι βατήρας που θα οδηγήσει σε μία υψηλού επιπέδου πτήση εκλογικά με στόχο την πρώτη θέση και την πολιτική αλλαγή».