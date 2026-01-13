Ταυτόχρονα η κυβέρνηση φαίνεται πως τελικά θα πάει στη λογική των προστίμων για τα τρακτέρ, ενώ θα υπάξρει έντονη κινητικότητα της Αστυνομίας αν επιχειρηθεί κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων.

Με δύο παροχές φαίνεται να περιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μια μερίδα αγροτών που πηγαίνουν στη συνάντηση σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ασφαλείς πληροφορίες λένε ότι ο πρωθυπουργός θα «δώσει» φτηνό ρεύμα και σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ φαίνεται να ετοιμάζει και κάποια παροχή για το πετρέλαιο στην αντλία.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση φαίνεται πως τελικά θα πάει στη λογική των προστίμων για τα τρακτέρ, ενώ θα υπάξρει έντονη κινητικότητα της Αστυνομίας αν επιχειρηθεί κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων.

Σε κάθε περίπτωση τις προαναγγελίες για κλιμάκωση μετά το «ναυάγιο» της προγραμματισμένης για σήμερα συνάντησης με τον πρωθυπουργό κάνουν πράξη οι αγρότες, ενώ αύριο επίκειται νέα συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, κατά την οποία θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Οι ελπίδες αποκλιμάκωσης στο αγροτικό μέτωπο τινάχθηκαν στον αέρα μετά την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής.

Παρά το «μπλόκο» από τους αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή, κανονικά θα διεξαχθεί σήμερα στις 15.00 η συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με την επιτροπή που συνθέτουν εκπρόσωποι από τα Πράσινα Φανάρια και άλλων μπλόκων που τάσσονται υπέρ του διαλόγου.

Αντίθετα, συνάδελφοί τους στα τελωνεία του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία σκληραίνουν τη στάση τους και προχωρούν από σήμερα σε πολύωρους αποκλεισμούς. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε συνέχεια των αποφάσεων που έλαβαν στις γενικές τους συνελεύσεις, όπου οριστικοποίησαν τη θέση τους να μην προσέλθουν σήμερα σε διάλογο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πυρά κατά των αγροτών που «πυρπόλησαν για τρίτη φορά» τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αρνούμενοι να προσέλθουν σε διάλογο, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ πρόκειται για «μια μικρή μειοψηφία» και όχι για το σύνολο των αγροτών. «Αυτοί που πυρπολούν για τρίτη φορά μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι που δεν έρχονται στον διάλογο για ακόμα μια φορά. Αναφέρομαι σε αυτούς που υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις. Στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει, φαίνεται δεν έχει και πολλά επιχειρήματα» δήλωσε.

Ηαμηχανία στο Μαξίμου είναι έκδηλη από την κακή τροπή που έχει πάρει το μέτωπο με τους αγρότες. Με τον πρωθυπουργό να ζυγίζει καλά τις εισηγήσεις που δέχεται να προχωρήσει σε δήλωση καταγγέλλοντας συγκεκριμένο κόμμα. Κατά πληροφορίες το ΚΚΕ.

Σε μία προσπάθεια να ταυτίσει τους σκληρούς του Αγροτικού Κινήματος με τους αντιευρωπαιστές και να οριοθετήσει τον «εχθρό». Στη λογική ότι δεν είναι όλοι οι αγρότες σε απόγνωση αλλά μία μικρή μειοψηφία που θέλει να κάνει επαναστατική γυμναστική στις πλάτες της κυβέρνησης και της κοινωνίας. Και με αυτόν τον τρόπο να τους απομονώσει.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι με την ανεκτικότητα που έχει δείξει προς το αγροτικό μέτωπο και τις συνεχείς εκκλήσεις σε διάλογο έχει δημιουργήσει μία καλή βάση για να δώσει τον «μουτζούρη» σε όσους αρνούνται τον διάλογο σε μία προσπάθεια να πάρει την κοινωνία με το μέρος της. Γι αυτό και στις τελευταίες παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις με το σκληροπυρηνικό μπλόκο της Νίκαιας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δέχθηκε η αντιπροσωπεία να αποτελείται από 25 αντί από 20 άτομα , όπως αρχικά είχε ζητήσει η κυβέρνηση. Όταν , όμως, και πάλι υπήρξε άρνηση αποφασίστηκε ο πρωθυπουργός να δεχθεί μόνον τα 18 μπλόκα που είχαν ζητήσει, ήδη, ραντεβού από τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια , τους Κρητικούς και τους θεσμικούς παράγοντες που ωστόσο δεν βρίσκονται στον δρόμο.