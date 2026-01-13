Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την μετάθεση για το 2028 της ολοκλήρωσης των σιδηροδρομικών έργων για τα οποία υπήρχε δέσμευση αποπεράτωσης το καλοκαίρι του 2026.

Σφοδρή κριτική ασκεί στην κυβέρνηση μέσω ανακοίνωσης ο ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση του θεσσαλικού σιδηροδρόμου, για το οποίο υπήρχε δέσμευση ολοκλήρωσης το καλοκαίρι που έρχεται.

Όπως καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση «αθόρυβα» μέσω τροποποίησης της σύμβασης «περνάει» το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης για το 2028

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Για τα έργα αποκατάστασης του θεσσαλικού σιδηροδρόμου η κυβέρνηση έκανε το γνωστό της κόλπο:

Άλλα είπε δημόσια, άλλα υπέγραψε αθόρυβα.

Τον Απρίλιο του 2025, σε ειδική συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών δεσμευόταν για «σφιχτά χρονοδιαγράμματα» στην αποκατάσταση του θεσσαλικού σιδηροδρόμου εντός 15 μηνών και πλήρη λειτουργία της γραμμής Λάρισα–Βόλος το καλοκαίρι του 2026, με σύγχρονα ευρωπαϊκά συστήματα ασφάλειας και ETCS.

Σήμερα, με την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης Δημόσιας Υπηρεσίας με τη Hellenic Train, η ίδια κυβέρνηση μεταθέτει την ολοκλήρωση των έργων στο 2028!

Και φυσικά όχι με νέα ανακοίνωση, αλλά ‘κρυμμένη’ σε Παράρτημα της Σύμβασης.

Αυτό δεν είναι απλώς αλλαγή χρονοδιαγράμματος. Είναι συνειδητή πολιτική αυτοαναίρεση.

Γιατί μιλάμε για μια γραμμή εκτός λειτουργίας από τον Σεπτέμβριο του 2023, κρίσιμη για εργαζόμενους, φοιτητές, εμπορευματικές μεταφορές και την οικονομική ζωή της Θεσσαλίας. Και ενώ η κυβέρνηση γνώριζε το εύρος και τη δυσκολία των έργων, επέλεξε να καλλιεργήσει προσδοκίες που σήμερα διαψεύδει η ίδια με την υπογραφή της.

Στη Μαγνησία, η «μεταβατική κατάσταση» έχει γίνει κανονικότητα. Δυόμισι χρόνια χωρίς τρένο, με εναλλακτική τα λεωφορεία της Hellenic Train, με καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος μετακίνησης, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη για μια περιοχή που επλήγη όσο λίγες από τις θεομηνίες.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση μιλά για ενοποίηση και καλύτερο συντονισμό των σιδηροδρομικών φορέων, αλλά κρατά τα έργα αποκατάστασης υπό τον άμεσο έλεγχό της, παρακάμπτοντας στην πράξη την «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.», τη νέα δομή που η ίδια δημιούργησε και διαφήμισε ως λύση για τα προβλήματα του σιδηροδρόμου.

Το αποτέλεσμα είναι λιγότερα δρομολόγια, καθυστερήσεις και ένας σιδηρόδρομος που υπολειτουργεί, την ώρα που στα λόγια υποσχέθηκαν «επιστροφή στην κανονικότητα».

Στη Θεσσαλία και στη Μαγνησία, οι πολίτες βλέπουν πλέον καθαρά τι συμβαίνει.

Τους μίλησαν για αποκατάσταση και τους παρέδωσαν αναβολή, τους μίλησαν για σχέδιο και τους άφησαν χωρίς τρένο.

Όταν μια κυβέρνηση υποτιμά τη μνήμη και τη νοημοσύνη μιας ολόκληρης κοινωνίας, δεν είναι απλώς πολιτική ασυνέπεια. Είναι εμπαιγμός και ευθεία προσβολή.