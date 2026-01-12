Πρώτη συνεδρίαση για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2026.

Με την αντιπολίτευση να ζητά τη διεύρυνση του καταλόγου μαρτύρων ώστε να συνεχιστεί η εξέταση της περιόδου 2019-2015 και την πλειοψηφία να απαντά πως δεν θεωρεί ότι υπάρχουν άλλοι μάρτυρες που έχουν να προσδώσουν κάτι, έκανε πρεμιέρα για το 2026 η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ζήτησε την άμεση κλήτευση και εξέταση μαρτύρων, όπως οι πρώην Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ.κ. Μπαγινέτας και Παπαγιαννίδης, αλλά και ο πρώην «γαλάζιος» και νυν ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, γιατί όπως είπε «με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra στις 10/1/26 διέψευσε όσα κατέθεσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στην εξεταστική».

«Για τον κ. Σαλμά το αίτημα απορρίπτεται, γιατί τη μια είπε το ένα, την άλλη το άλλο. Αλλά θα είχε ενδιαφέρον, αν μαζί του έρχονταν οι κουμπάροι του κ. Ανδρουλάκη να μας εξηγήσουν πως είχαν στήσει την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Οι Γενικοί Γραμματείς δεν έχουν καμία αρμοδιότητα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιτροπή θα κλείσει τις συνεδριάσεις σύμφωνα με την παράταση που πήρε και δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν άλλοι μάρτυρες που έχουν να προσδώσουν κάτι», απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, δείχνοντας την 12η Φεβρουαρίου ως την ημέρα που θα ρίξει αυλαία η εξεταστική.

«Η ΝΔ απροκάλυπτα, έδειξε πως η στρατηγική της απόφαση είναι η συσκότιση και η συγκάλυψη. Η αυτοκριτική του πρωθυπουργού για την εξεταστική των Τεμπών, αποδεικνύεται ανειλικρινής και η συγκάλυψη σταθερή κυβερνητική επιλογή», είπε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, παίρνοντας ξανά το λόγο, ενώ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν τη διεύρυνση του καταλόγου μαρτύρων.

Θέμα τέθηκε και για τη δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη πως θα θέσει προς συζήτηση οι μελλοντικές εξεταστικές να μην μεταδίδονται τηλεοπτικά, με τον πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο, να σημειώνει πως οποιαδήποτε συζήτηση για το θέμα δεν αφορά την τρέχουσα επιτροπή.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες και επιμένει στη συσκότιση

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρουν τα εξής:

«Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής, κατ’ εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, επιμένει να αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαξιώνοντας τη διαδικασία, με προφανή στόχο να «ξεμπερδεύει» όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Επαναλαμβάνουμε ότι, οι βουλευτές της ΝΔ, σε συμπαιγνία με το «γαλάζιο» προεδρείο, έχουν καταστήσει τη λειτουργία της Επιτροπής προσχηματική. Βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία για να συγκαλύψουν την αλήθεια και να προστατεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον «Κυριάκο» και «Μεγάλο» των νόμιμων επισυνδέσεων».