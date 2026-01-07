Ο υπουργός Υγείας κάλεσε τον Γ. Βαρουφάκη «να βγει και να ζητήσει συγγνώμη».

«Ζητώ συγγνώμη από τον Καραγκιόζη, είναι συμπαθής φιγούρα και μεγάλο κομμάτι της παράδοσης», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέχεια της χθεσινής ανάρτησής του, στην οποία χαρακτήριζε «Καραγκιόζη» τον Γιάνη Βαρουφάκη.

«Ο κ. Βαρουφάκης είναι ένα δημόσιο πρόσωπο. Έχει μεγάλο γκελ ιδιαίτερα στη νεολαία. Αποφασίζει να μοιραστεί την εμπειρία του από τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν. Το έχουν κάνει κι άλλα δημόσια πρόσωπα. Είναι ο πρώτος που ακούω στη ζωή μου, και μάλιστα πολιτικός, που μοιράζεται την εμπειρία του όχι για να πει πόσο λάθος έκανε, μπας και φρενάρει κάποιον από το δικό του λάθος, αλλά με τη συνήθη ελαφρότητα του Γιάνη με ένα "ν", αρχίζει να μας λέει ότι πήρε έκσταση, ότι ήταν η πιο εκπληκτική εμπειρία της ζωής του, χόρευε 16 ώρες σε ένα φοβερό πάρτι, του έκανε φοβερό καλό το έκσταση γιατί δεν έχει περάσει πιο ωραία στη ζωή του και δυστυχώς μετά από τρεις ημέρες είχε φοβερό πονοκέφαλο και δεν ξαναπήρε και τώρα ψάχνει να βρει χόρτο και δεν του δίνουν», τόνισε ο υπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Δηλαδή, σε αυτούς του νέους που κάνει γκελ ο Βαρουφάκης βρε παιδιά, και μιλάω και ως υπουργός Υγείας, αλλά και ως γονέας...(...) Ξέρετε ότι έχουν πεθάνει παιδιά από μισό χάπι έκσταση;», πρόσθεσε.

«Αν πεθάνει ένα παιδί, ποιος θα φταίει; Ο Γεωργιάδης που τον είπε (σ.σ.: τον Βαρουφάκη) Καραγκιόζη;», επεσήμανε, χαρακτηρίζοντας «αυτό που έκανε ο Βαρουφάκης» «καταστροφικό ίσως και ποινικά παράνομο - δημόσια προτροπή σε χρήση ναρκωτικών», καλώντας τον «να βγει και να ζητήσει συγγνώμη».

Η χθεσινή ανάρτηση του Αδ. Γεωργιάδη:

