Τόνισε πως «ο ναζισμός χρησιμοποίησε ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται τώρα εναντίον της Βενεζουέλας».

Τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ιβάν Γκιλ Πίντο.

«Ο Νικολάς Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης και καταπιεστικής δικτατορίας που προκάλεσε αδιανόητο πόνο στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η διασφάλιση ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μία νέα, συμπεριληπτική κυβέρνηση που θα έχει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ελλάδα θα δράσει σε συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Η προσοχή μας παραμένει επικεντρωμένη στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκαλώντας αντιδράσεις στην αντιπολίτευση.

Και ο ΥΠΕΞ της Βενεζουέλας απάντησε: «Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο νυν πρωθυπουργός της Ελλάδας φαίνεται να μην έχει διδαχθεί τίποτα από την πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία. Ο ναζισμός χρησιμοποίησε ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται τώρα εναντίον της Βενεζουέλας: ότι η απόρριψη μιας κυβέρνησης και της ιδεολογίας της μπορεί να δικαιολογήσει δολοφονία, εισβολή και κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Αυτό το σκεπτικό όχι μόνο αντιβαίνει στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνές σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αναβιώνει και την πιο σκοτεινή λογική που η Ευρώπη ορκίστηκε να μην επαναλάβει ποτέ. Από τη Βενεζουέλα, συνιστούμε στον Έλληνα πρωθυπουργό να απόσχει από τα σχόλια για τη χώρα μας και, αντ' αυτού, να εμβαθύνει τη μελέτη του για το διεθνές δίκαιο και τα ιστορικά διδάγματα που οδήγησαν στην τρέχουσα παγκόσμια έννομη τάξη».

