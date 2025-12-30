«Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας είναι «μεροδούλι – μεροφάι» για την κυβέρνηση Μητσοτάκη» σχολιάζει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του για τους αγρότες εξαπέλυσε σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν τραμπουκίζουν οι αγρότες, ο κ. Μητσοτάκης τραμπουκίζει και προσπαθεί να διχάσει» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν πρόλαβε ο κ. Μητσοτάκης να διατυπώσει την τοξική και διχαστική κυβερνητική προπαγάνδα για αγρότες που τραμπουκίζουν άλλους αγρότες και εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, να μιλάει για την ανάγκη εκτόνωσης των μπλόκων με συγκεκριμένο σχέδιο, απευχόμενος μάλιστα το plan b, το οποίο προφανώς θα εκτελεστεί εάν η εκτόνωση δεν επιτευχθεί «με το καλό» συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόσθεσε ακόμα πως «η διαστρέβλωση της πραγματικότητας είναι «μεροδούλι – μεροφάι» για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Αλλά πάει πολύ να προκαλεί, μ’ αυτό τον ακραίο και απαράδεκτο τρόπο τους ανθρώπους που έκαναν Χριστούγεννα στο δρόμο, ο κύριος υπαίτιος για τα μεγάλα προβλήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας του αγροτικού κόσμου. Η κυβέρνηση μιλά για διάλογο, ενώ έχει προαποφασίσει το αποτέλεσμά του και ο κ. Μαρινάκης, βλέποντας ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν λειτουργεί, απειλεί με τα «προβλεπόμενα» και αφήνει υπονοούμενα για άγρια καταστολή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει λέγοντας πως «αυτές είναι οι «λύσεις» της κυβέρνησης των «Φραπέδων» για τον αγροτικό κόσμο. Ο τραμπουκισμός έχει όνομα, επίθετο και διεύθυνση: Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέγαρο Μαξίμου».