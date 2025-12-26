Κάποιοι πολιτικοί μου αντίπαλοι όχι απαραίτητα από άλλα κόμματα λέει ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Διαψεύδει την ανάρτηση για Μητσοτάκη και ...Θεάνθρωπο ο Γιάννης Λοβέρδος.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για fake news σε βάρος του.

" Η συγκεκριμένη ανάρτηση είναι προδήλως ψεύτικη και μάλιστα είχε διακινηθεί ξανά στο παρελθόν. Ακόμα κι ένα μικρό παιδί μπορεί να το καταλάβει. Αλλά Χριστουγεννιάτικα κάποιοι ανόητοι αντίπαλοι μου (όχι απαραίτητα από άλλα κόμματα), την "ανακάλυψαν" μετά από χρόνια που είχε κατασκευαστεί κι είχα κινηθεί νομικά τότε εναντίον των «εμπνευστών» της, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να με πλήξουν, διότι ενοχλούνται από την αγάπη και την εκτίμηση που μου δείχνετε εσείς οι απλοί πολίτες, που αναγνωρίζετε ότι είμαι ένας από σας και πάντα δίπλα σας", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ:

«Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, αγαπημένοι φίλοι. Γιορτινές μέρες, όπως η σημερινή, δεν θα σας ενοχλούσα με την κακοήθεια που δείχνουν κάποιοι πολιτικοί μου αντίπαλοι, επιχειρώντας για μια ακόμα φορά να διαδώσουν fake news εις βάρος μου. Η συγκεκριμένη ανάρτηση είναι προδήλως ψεύτικη και μάλιστα είχε διακινηθεί ξανά στο παρελθόν. Ακόμα κι ένα μικρό παιδί μπορεί να το καταλάβει. Αλλά Χριστουγεννιάτικα κάποιοι ανόητοι αντίπαλοι μου (όχι απαραίτητα από άλλα κόμματα), την ''ανακάλυψαν" μετά από χρόνια που είχε κατασκευαστεί κι είχα κινηθεί νομικά τότε εναντίον των «εμπνευστών» της, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να με πλήξουν, διότι ενοχλούνται από την αγάπη και την εκτίμηση που μου δείχνετε εσείς οι απλοί πολίτες, που αναγνωρίζετε ότι είμαι ένας από σας και πάντα δίπλα σας. Ελπίζω πράγματι να μπορούσε η γέννηση του Θεανθρώπου να φωτίσει αυτούς τους υβριστές μου, που κινούνται στα σκοτάδια. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν πρόκειται. Είναι τόσο πορωμένοι που ούτε η Γέννηση του Σωτήρα μας δεν τους σώζει!».

Τα δίκια του εν προκειμένω τα΄χει- και με το παραπάνω!

Δείτε την ανάρτηση:

