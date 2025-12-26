Η Νέα Αριστερά στέκεται «αλληλέγγυα στους καλλιτέχνες» και καταδικάζει κάθε μορφή λογοκρισίας, εκφοβισμού και βίας.

Το περιστατικό λογοκρισίας στη Φλώρινα, με τη διακοπή συναυλίας του συγκροτήματος Banda Entopica επειδή ερμήνευσε σλαβόφωνο τραγούδι, αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, τονίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

«Η παρέμβαση του δημάρχου, με φράσεις όπως ''στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια'' και ''ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε Σλάβικα;'', συνιστά αυταρχική και επικίνδυνη λογική πολιτισμικής αστυνομίας. Κάποιοι μας γυρίζουν στον Μεσαίωνα του Καντιώτη» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η Banda Entopica ξεκαθάρισε ότι «παίζουμε τραγούδια από διάφορες ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ της Βαλκανικής χερσονήσου» και ότι «η μουσική μας είναι για να ενώνει όλον τον κόσμο», όχι για να διχάζει.

«Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου στάθηκε στο πλευρό τους το αποδεικνύει. Η Νέα Αριστερά στέκεται αλληλέγγυα στους καλλιτέχνες και καταδικάζει κάθε μορφή λογοκρισίας, εκφοβισμού και βίας. Ο πολιτισμός, οι γλώσσες και η μουσική δεν απειλούν ούτε θα επιτρέψουμε να απειλούνται» καταλήγει η ανακοίνωση.