Ο προϋπολογισμός και οι προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2026-2029 συνιστούν ομολογία αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής και της σπατάλης μιας μεγάλης ευκαιρίας, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Το γενικό μίγμα που έχει επιλεγεί από την κυβέρνηση, είναι ενός προϋπολογισμού εμμονικά προσηλωμένου στα πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και στην αφαίρεση πόρων από την αγορά, που της στερούν τον επενδυτικό δυναμισμό», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100,3 ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού 2026, προσθέτοντας επιπλέον ότι «οι προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου 2026-2029 συνιστούν και μια ομολογία αποτυχίας της οικονομικής πολιτικής και σπατάλης μιας μεγάλης ευκαιρίας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι «οι προβλέψεις του ρυθμού ανάπτυξης του 1,2% το 2029 από 2,5%, περίπου, που είναι σήμερα, αλλά και η μείωση του ρυθμού των επενδύσεων από 4,5% το 2026 στο 0,8% το 2029, επιβεβαιώνουν την κριτική που ασκούμε ως αξιωματική αντιπολίτευση», τονίζοντας ότι «χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ενδυνάμωσης των δομών της οικονομίας». «Η κυβέρνηση απέτυχε να διασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο για την οικονομία και για τη χώρα», είπε.

Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είχε καταφέρει «η ανάπτυξη που υπάρχει, να μην είναι μόνο εξωτερικά χρηματοδοτούμενη, να μην είναι μόνο σε ένα μοντέλο κρατικοδίαιτης μεγέθυνσης κολλητών, αλλά να έχει δημιουργήσει αύξηση στον παραγωγικό ιστό της χώρας, να μην είναι η ανάπτυξη μας βασισμένη μόνο στην κατανάλωση αλλά στην δυναμική των επενδύσεων». Μίλησε για «ένα άλλο μίγμα οικονομικής πολιτικής που θα οδηγούσε σε μια πιο παραγωγική Ελλάδα», σημειώνοντας ότι η χώρα πρέπει να διορθώσει τρία πράγματα για να ενδυναμώσει το πιστωτικό της προφίλ: «τη δημογραφική προβολή που παραμένει αρνητική και δεν έχουμε καν ανάσχεση της κρίσης, το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών που παραμένει πολύ υψηλό και βέβαια το ζήτημα της παραγωγικής Ελλάδας, του παραγωγικού μοντέλου της χώρας».

Ως προς αυτό, είπε ειδικότερα ότι «εμείς θέλουμε να υπάρξει πρώτα από όλα ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας. Να υπάρξει αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών μονάδων και να μπορούμε να έχουμε ένα άλλο περιβάλλον, διότι ο μεγάλος στόχος ποιος είναι, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας και της εργασίας». Πρόσθεσε ότι «μόνο αν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι», σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει εργαλεία ανάπτυξης, έχει μιλήσει για την δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας και έχει δεσμευθεί πως ως κυβέρνηση θα πάει όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία σε ένα υπουργείο ώστε να μην υπάρχει πολυδιάσπαση. «Όλα αυτά», συνέχισε, «θα παρήγαγαν έναν πλούτο, ο οποίος με την πολιτική μας θα διανεμόταν πολύ πιο ισομερώς για να στηρίξουμε την κοινωνία, διότι ο σκοπός μας είναι οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και οι μετασχηματισμοί υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας μέσα από ένα πρόγραμμα και στήριξης των δανειοληπτών και των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων και του κόσμου της εργασίας. Και βέβαια μεγάλες ευκαιρίες στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ώστε να ψηφιοποιηθεί για να είναι πιο ανταγωνιστική στο άμεσο μέλλον σε ένα διεθνές απαιτητικό περιβάλλον».

Ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής από θέση αρχής ψηφίζει τις αμυντικές δαπάνες».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε στα στοιχεία των δημοσκοπήσεων λέγοντας ότι «στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων καταγράφεται ότι η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία είναι απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση και την θεωρεί αποτυχημένη και ακόμα και οι υποκειμενικοί δείκτες φτώχειας αναδεικνύουν το έλλειμμα αυτοπεποίθησης της ελληνικής κοινωνίας που είναι απότοκο της πολιτικής κυβέρνησης». Όσον αφορά στην αποτύπωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, «όταν εδώ και πολύ καιρό μιλάμε για τα υπό ίδρυση κόμματα και έχουμε ένα μη σταθερό πολιτικό πλαίσιο, είναι εύλογο οι πολίτες που είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική να τηρούν μια στάση αναμονής» είπε. Τόνισε ότι «μόλις έχουμε την πλήρη εικόνα του ποιο θα είναι το πολιτικό σύστημα και ποιες δυνάμεις θα είναι στον πολιτικό ανταγωνισμό, εκεί το ΠΑΣΟΚ -επειδή έχει πολύ πιο στιβαρό πρόγραμμα, έχει πολιτικό προσωπικό, έχει σπονδυλική στήλη ιδεολογική- θα μπορέσει να έχει μια γεωμετρική αύξηση στα ποσοστά του και να κερδίσει τις επόμενες εκλογές».