Ερώτημα αν θα τεθεί το θέμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Να κατευνάσει τα πνεύματα, τα οποία οξύνθηκαν επικίνδυνα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, στο θέατρο «Παλλάς» και τη σπασμωδική αντίδραση της Κουμουνδούρου, που κορυφώθηκε με το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικής «Αυγής», επιχειρεί ο Σωκράτης Φάμελλος.

Πάντως, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν με ενδιαφέρον το εγχείρημα Τσίπρα, παραμένουν με το «όπλο παρά πόδα», χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, ούτε καν εκείνο της ανεξαρτητοποίησης από το κόμμα, αν η ένταση συνεχιστεί.

Επιχείρηση κατευνασμού

Από το βράδυ του Σαββάτου, οπότε κυκλοφόρησε το Κυριακάτικο φύλλο της «Αυγής», στην Κουμουνδούρου επικράτησε ένας κακός χαμός. Έπρεπε να φτάσει το μεσημέρι της Κυριακής για να προσπαθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να ηρεμήσει την κατάσταση, με μια ακόμα «άτσαλη» ενέργεια, αφού αποδοκίμασε δημόσια την πρώτη σελίδα του οργάνου του, οδηγώντας στην παραίτηση τον διευθυντή του.

Πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Σωκράτη Φάμελλο, θεώρησαν ότι ήταν μια ενέργεια προς τη σωστή κατεύθυνση - ασχέτως αν το επιθετικό προς τον κ.Τσίπρα, κύριο άρθρο της εφημερίδας, βρίσκονταν σε περίοπτη θέση στην ηλεκτρονική έκδοση της «Αυγής» μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής.

Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ακολούθησε η συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84», που ήταν την κατεύθυνση του κατευνασμού της έντασης, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει ρητορική ανάλογη με εκείνη της «Αυγής».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι αν και διαφωνεί με αρκετά από τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας διαφορετική οπτική των πραγμάτων, επέμεινε «παρ' όλες τις διαφορετικές οπτικές, τις αναγνώσεις, τις αντιθέσεις, να επιμείνουμε, γιατί αυτό χρειάζεται και η προοδευτική παράταξη και η χώρα συνολικά».

Κρίσιμη Κοινοβουλευτική Ομάδα

Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη. Η πρόθεση της ηγεσίας της Κουμoυνδούρου είναι να περάσει η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο ήρεμα και να αποφευχθεί ένας νέος εσωκομματικός γύρος αντιπαραθέσεων.

Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη κοινοβουλευτική «μάχη», εκείνη του Προϋπολογισμού. Και γι αυτό το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους οι βουλευτές του κόμματος, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί ομιλία του προέδρου για τον Προϋπολογισμό.

Το ερώτημα, όμως, είναι αν θα «απαγορευτεί» στους βουλευτές να λάβουν τον λόγο. Και αν τον λάβουν, εκείνοι που καλοβλέπουν το εγχείρημα Τσίπρα, θα θέσουν επί τάπητος τα όσα έλαβαν χώρα τις προηγούμενες;

Άλλωστε, όπως αποκάλυψαν προ ημερών τα «Παιχνίδια Εξουσίας», υπάρχουν επτά βουλευτές του κόμματος που δηλώνουν ιδιαιτέρως προβληματισμένοι με την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, ακόμα και για την ανεξαρτητοποίηση τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Παράλληλα, υπάρχει ενόχληση από πολλά στελέχη του κόμματος για το γεγονός ότι μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας, δεν είχε ανακοινωθεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.