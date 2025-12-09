Η χθεσινή συνεύρεση Κ. Καραμανλή - Αντώνη Σαμαρά και Ευάγγελου Βενιζέλου - παρουσία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλου, του Ν. Δένδια και πολλών κορυφαίων στελεχών της Ν.Δ. - σε εκδήλωση που διοργάνωσε η εφημερίδα «Δημοκρατία» - παραπέμπει σε ένα άτυπο αντικυβερνητικό μέτωπο από τρεις ηγετικές μορφές της δεξιάς, της κεντροδεξιάς αλλά και της κεντροαριστεράς.

Damage control κάνει η κυβέρνηση στο αγροτικό μέτωπο εν μέσω πολλαπλών πυρών και πιέσεων εντός και εκτός Ν.Δ. Οι αγρότες σκληραίνουν την στάση τους στα μπλόκα με τον live κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς σε όλα τα σημεία της χώρας να μονοπωλεί καθημερινά όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Ταυτόχρονα, το εκλογικό πλεονέκτημα που είχε η κυβέρνηση μέχρι πρότινος στον αγροτικό κόσμο έρχονται να πριονίσουν περαιτέρω οι παρεμβάσεις των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Κοινό μέτωπο Καραμανλή – Σαμαρά για αγροτικό

Και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί υιοθετούν τα επιχειρήματα των διαδηλωτών ενισχύοντας την πεποίθηση μέρους των δυσαρεστημένων δεξιών ψηφοφόρων ότι η κυβέρνηση μέρα τη μέρα πληρώνει αναδρομικά σειρά από λαθεμένες πολιτικές. «Εκτός από την επικοινωνία υπάρχει και η κοινωνία» είπε δεικτικά ο Αντώνης Σαμαράς. «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους, να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους» προσέθεσε σε άλλο ύφος ο Κ. Καραμανλής.

Αντικυβερνητικό μέτωπο Κεντροδεξιάς - κεντροαριστεράς

Και είναι η πολλοστή φορά που και οι τρεις εκτιμούν δημόσια ότι έχουν δοθεί δικαιώματα από την σημερινή κυβέρνηση, είτε αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών, είτε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε τους χειρισμούς στην τραγωδία των Τεμπών. Οι αναφορές του Καραμανλή για «υποβάθμιση του κοινοβουλίου» των θεσμών και για «αναπάντητα ερωτήματα» στο σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν ενδεικτικές.

Με « διαχρονικά » πυρά απαντάει και το Μαξίμου

Η κυβέρνηση σε μία προσπάθεια να περιφρουρήσει το σκληρό εκλογικό τμήμα των ψηφοφόρων της Ν.Δ όπως εκφράζεται στις σημερινές δημοσκοπήσεις που κυμαίνεται από το 24% μέχρι το 27% στην Πρόθεση ψήφου, περνάει - παρασκηνιακά - στην αντεπίθεση. Ο Παύλος Μαρινάκης το υπονόησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Μακάριος Λαζαρίδης το είπε καθαρά. «Το όλα τα κιλά όλα τα λεφτά στην κυβέρνηση Καραμανλή ειπώθηκε» είπε αναφερόμενος στα 400 εκ. έκτακτη ενίσχυση που είχε δώσει ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σ. Χατζηγάκης στους αγρότες για να τους ικανοποιήσει.

Το Μαξίμου έχει χαράξει μία λεπτή γραμμή άμυνας. «Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για το αγροτικό. Στις ευθύνες περιλαμβάνονται και αυτές των δικών μας κυβερνήσεων» λένε σε μία προσπάθεια να «αφοπλίσουν» τους πρώην πρωθυπουργούς αλλά χωρίς να εξοργίσουν τους Καραμανλικούς και Σαμαρικούς ψηφοφόρους.

Αγώνας να συγκρατηθεί μέρος των ψηφοφόρων του αγροτικού κόσμου

Στην διαχείριση της εκλογικής ζημιάς – και λόγω αγροτικού- η κυβέρνηση προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει τουλάχιστον ένα μέρος των αγροτικών ψηφοφόρων της. Συγκεκριμένα έχει κάνει focus στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους τάζοντας τους τα διπλά χρήματα από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Πρόκειται για αναδιανομή των ποσών που κόβονται πλέον από τους απατεώνες και τους επιτήδειους. «Στόχος να διατηρήσει σε κάθε προσπάθεια το προβάδισμα του 25% για να μπορεί να ελέγξει τις εξελίξεις την επομένη των εκλογών» σχολιάζει κυβερνητικός βουλευτής που ανήκει στο Καραμανλικό μπλοκ.

Το σχέδιο για τα αγροτικά μπλόκα

Σε ότι αφορά τους αγρότες η κυβέρνηση έχει πλέον πεισθεί ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τα μπλόκα ούτε τα Χριστούγεννα ούτε την Πρωτοχρονιά και ετοιμάζει την στρατηγική της.

Πρώτον, επιχειρεί από τώρα να δώσει στους διαδηλωτές τον «μουτζούρη» της ταλαιπωρίας των πολιτών μέσα στις γιορτές. «Ακραίες αντιδράσεις μπορεί να τους φέρουν αντιμέτωπους με τον κόσμο και να χάσουν το δίκιο τους» είπε ο πρωθυπουργός.

Δεύτερον, με τις συνεχείς εκκλήσεις για διάλογο το Μαξίμου προσπαθεί να δείξει ότι οι αγρότες είναι αδιάλλακτοι και δεν θέλουν τον διάλογο. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή οι αγρότες πιέζουν και άλλο την κυβέρνηση προκειμένου την ώρα της κρίσιμης διαπραγμάτευσης να μην φύγουν είτε με άδεια χέρια είτε με ψίχουλα.

Τρίτον, στο παρασκήνιο η κυβέρνηση επεξεργάζεται επιπλέον μέτρα. Όπως η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα, κάποια ευρωπαϊκή βοήθεια στις ψηλές τιμές των λιπασμάτων και ίσως κάποια έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κατάρρευση διεθνώς των τιμών σε πολλά αγροτικά προϊόντα.