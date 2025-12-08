Το σχόλιο Μαρινάκη για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς που εξαπέλυσαν «πυρά» κατά της κυβέρνησης με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Δεν έχω κάτι να σχολιάσω για τις δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών», τόνισε (αρχικά) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κληθείς να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά αναφορικά με το αγροτικό ζήτημα. Στη συνέχεια ωστόσο, ο Π. Μαρινάκης, άφησε αιχμές λέγοντας πως «η κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει, μένοντας μακριά από μια πρακτική που ακολουθήθηκε κατά κανόνα μεταπολιτευτικά στη χώρα, δηλαδή μία πρακτική του "όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά", να δώσει παραπάνω χρήματα χρόνο με τον χρόνο, με μία καθυστέρηση που οφειλόταν σε μία μετάβαση». Νωρίτερα σήμερα, τη φράση «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά», είχε χρεώσει στην κυβέρνηση Καραμανλή ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Οι νόμιμοι να πάρουν περισσότερα. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης και αυτό θα γίνει. Οι παράνομοι δεν θα πάρουν λεφτά. Θέλουμε τον διάλογο. Αποτέλεσμα είναι οι ικανοποιήσεις διαχρονικών αιτημάτων των αγροτών. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Θέλουμε να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος αλλά με ανοικτούς δρόμους, με ενιαία εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα, όχι μαξιμαλιστικά. Αν περιμένετε από την κυβέρνηση να δίνει λεφτά υποθηκεύοντας επόμενες γενιές όπως στο παρελθόν, δεν θα το κάνουμε», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Για την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι καθήκον της Πολιτείας είναι να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές και λειτουργίες του κράτους. «Αυτό που πρέπει να ακούσουν οι αγρότες με τους οποίους θέλουμε να κάνουμε διάλογο με λογικό τρόπο χωρίς να αδικείται άλλη επαγγελματική ομάδα, η Ελλάδα ήταν μια χώρα η οποία πτώχευσε. Το ότι έχουμε καταφέρει και επιστρέφουμε δεν σημαίνει ότι έχουμε γίνει Ελβετία ή Λουξεμβούργο. Πρέπει να καταλάβουν όσοι κάνουν κινητοποιήσεις ότι στο τέλος της ημέρας οι μόνοι χαμένοι είναι οι υπόλοιποι πολίτες. Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί με ορισμένη εκπροσώπηση. Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Δεν πρέπει στο τέλος της ημέρας η όποια κινητοποίηση να ταλαιπωρεί την κοινωνία. Όλοι μαζί τους είμαστε, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Να βοηθήσουμε θέλουμε ως Πολιτεία. Παραπάνω χρήματα δίνουμε από πέρσι. Αλλά δεν φταίει σε τίποτα κανένας που θέλει να πάει στο σπίτι του, να πάει στη δουλειά του. Έκκληση να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος», ανέφερε.

Για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση κάποιων μαρτύρων, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι επί ΝΔ οδηγήθηκαν όλοι αυτοί στη δικαιοσύνη. «Δεν ξεκίνησαν να είναι τυχεροί το 2019 και μετά αλλά και πριν. Είναι λάθος να διαβάζουμε κομματικά γυαλιά. Επί των ημερών μας στέλνονται ΑΦΜ στη δικαιοσύνη. Το αν κάποιος έχει το σωστό ή το λάθος ύφος χαρακτηρίζει τον ίδιο. Η ιδιότητα μελών ΝΔ έχει ανασταλεί από τη στιγμή που υπάρχει κάποια εμπλοκή. Αυτό δεν μπορεί να χαρακτηρίσει συνολικά ένα κόμμα. Ψάξτε να βρείτε μέχρι το 2019 όλοι αυτοί οι ιεροκήρυκες έχουν μπλοκάρει ποτέ πληρωμές; Δεν έγινε ποτέ αυτό. Εμείς είπαμε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τρέξαμε και παραδεχθήκαμε τα δικά μας λάθη», συμπλήρωσε.