Καρφιά του Κώστα Τσουκαλά κατά της κυβέρνησης. «Όχι άλλο κρυφτό από τη Νέα Δημοκρατία». Γιατί δεν έκανε δεκτό το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη την προηγούμενη εβδομάδα. Τι φοβάται.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς μίλησε το πρωί στο ΟΡΕΝ κι επανέλαβε ότι:

O κ. Ξυλούρης «πράγματι είναι άνθρωπος την κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι ξεκάθαρο. Προφανώς και υπάρχει κουμπαριά. Ο ίδιος στις επισυνδέσεις φέρεται να λέει «μείνε να δεις τον κουμπάρο σου».

Πρόσθεσε ότι τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα αφού ανέφερε ότι κ. Ξυλούρης είναι κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση επιχειρεί υποκριτικά να τον παρουσιάσει ως φίλο του κ. Αντωνόπουλου, ο οποίος είναι «τάχα» φίλος του κ. Ανδρουλάκη.

Ισχυρίστηκε πώς: «έχουμε έναν συνδαιτυμόνα του πρωθυπουργού και άνθρωπο που συνδέεται και πολιτικά και οικογενειακά μαζί του, τον οποίο φυγάδευσε η Νέα Δημοκρατία από την Εξεταστική Επιτροπή, αρνήθηκε να τον φέρει με βίαιη προσαγωγή όπως ζητήσαμε, ενώ προβλεπόταν, και τώρα λέει να τον φέρει, για ό,τι θέλει λέμε εμείς, αρκεί να έρθει ,αλλά είναι πολύ υποκριτικό να λένε ότι πρέπει να έρθει τώρα ενώ δεν έπρεπε να έρθει για να μιλήσει τότε που μάθαμε όσα μάθαμε για τις επισυνδέσεις» .

Ως ΠΑΣΟΚ επισήμανε: «Περιμένουμε να έρθει και να μιλήσει για όλα και να μην ακολουθηθεί η λογική του κ. Λαζαρίδη που δήλωνε πως εφόσον έχει επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής τότε δεν οφείλει να εμφανιστεί».

Ο Ξυλούρης έχει άμεση σύνδεση με το Μαξίμου

Στο επίμονο ερώτημα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη, για το εάν το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ένοχο τον κ. Ξυλούρη.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει ακόμα τη νομική ιδιότητα του υπόπτου».

«Εμείς θεωρούμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να ελεγχθεί. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση δεν το θέλει αυτό, γιατί ο κ. Ξυλούρης αφενός γνωρίζει πολλά, αφετέρου συνδέεται απευθείας με το Μέγαρο Μαξίμου.

Είναι άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο η νομική ιδιότητα, αυτή δεν την αποδίδει το ΠΑΣΟΚ αλλά η δικαιοσύνη»