Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κων. Τασούλα με την Ρ. Μέτσολα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός και η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα εγκαινίασαν νωρίτερα το κέντρο Europa Experience της Αθήνας στο Αρσάκειο Μέγαρο.

«Η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας. Η συμμετοχή με νόημα μπορεί να υπάρχει μόνο με γνώση, μόνο με το ειλικρινές ενδιαφέρον για τα δημόσια πράγματα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό το κέντρο έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να ενδυναμώσει αυτό ακριβώς και να εγκαινιάσει τον διάλογο, την κριτική σκέψη, την περιέργεια, αλλά και ένα όραμα για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύω ότι αυτή η αποστολή είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιους καιρούς, σε καιρούς που αντιμετωπίζουμε τόσο στην εγχώρια πολιτική, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι βλέπουμε αντιευρωπαϊκές φωνές και λαϊκίστικές δυνάμεις. Κάποιες φορές τροφοδοτούνται από τρίτους εχθρικούς φορείς και υποδαυλίζουν το δικό μας ιδεώδες για μια ενωμένη Ευρώπη, διότι διασπείρουν ψευδείς πληροφορίες, fake news σχετικά με το τι είναι η Ευρώπη και το τι κάνει η Ευρώπη» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Έχουμε αυξήσει το βιοτικό επίπεδο για εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε - και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και αργότερα - πολλές προκλήσεις. Αλλά αυτό που γνωρίζουμε, και ειδικά στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, είναι ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις μόνοι. Είμαστε πολύ ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι και η απάντηση είναι περισσότερη Ευρώπη» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά της η κ. Μέτσολα ανέφερε: «Είμαι υπερήφανη που είμαι εδώ σήμερα και, φυσικά, είμαι υπερήφανη και για την Ελλάδα. Οι Έλληνες είναι τόσο ισχυροί και τα καταφέρατε. Η χώρα σας έχει σημειώσει έναν αξιοσημείωτο μετασχηματισμό. Ο δείκτης ανεργίας έχει πέσει, έχουν γίνει επενδύσεις και η ανάπτυξη είναι ισχυρότερη, παρά ποτέ, μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Europa Experience είναι ένα διαδραστικό κέντρο στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα για περίπου 2 ώρες να εκτελέσουν τα καθήκοντα ενός ευρωβουλευτή, να συζητήσουν και να ψηφίσουν οδηγίες της ΕΕ.

Νωρίτερα η κ. Μέτσολα συναντήθηκε με τον ΠτΔ, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Τασούλας καλωσόρισε την κ. Μέτσολα και τους συνεργάτες της, υπενθυμίζοντας ότι εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μοναδικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «το οποίο εκλέγεται απευθείας από τον ευρωπαϊκό λαό και έτσι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, τις απαιτήσεις και τα όνειρα των Ευρωπαίων πολιτών».

Αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις στη Γηραιά Ήπειρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημείωσε, ότι «η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτόν τον καιρό τεράστιες προκλήσεις. Αυτές ξεκινούν από την προσπάθεια ειρήνευσης στην Ουκρανία και σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης. Συνδέονται, επίσης, με το μεταναστευτικό ζήτημα, με την τεράστια κλιματική κρίση, με θέματα που έχουν σχέση με το δημογραφικό πρόβλημα και επιπλέον με τον κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης, αλλά και την περαιτέρω δημοκρατική της θωράκιση».

Υποστήριξε, επίσης, ότι «όλα αυτά η Ευρώπη θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει όσο πιο ενωμένη είναι και όσο πιο πολύ προωθεί τη στρατηγική της αυτονομία, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους που είχε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτήν την προσπάθεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκπροσωπεί απευθείας τους λαούς της Ευρώπης, καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Τον ίδιο ρόλο καλούνται να αναλάβουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια, εις τρόπον ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να βγει ασφαλέστερη και δημοκρατικότερη».

Παράλληλα, επισήμανε, ότι «αυτή τη στιγμή, οι πολίτες της Ευρώπης, παρά την μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, βλέπουν πως πολλά θέματα της δικής τους ζωής, της δικής τους καθημερινότητας δεν λύνονται. Και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Το νέο πρόγραμμα, το οποίο θα εγκαινιάσετε σήμερα, σε λίγη ώρα, εδώ στην Αθήνα, το πρόγραμμα "Εμπειρία Ευρώπης" (Europa Experience), προωθεί όχι μόνο τη συμμετοχή των πολιτών της Ευρώπης στην υλοποίηση και στη σύλληψη λύσεων για τα προβλήματά τους, αλλά ενισχύει επίσης και την απαραίτητη διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων».

Από την πλευρά της, η κ. Μέτσολα, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την πρόσκληση και το θερμό του καλωσόρισμα, τον συνεχάρη για το νέο του αξίωμα, και υπενθύμισε, ότι την προηγούμενη φορά που συναντήθηκαν, τον Φεβρουάριο του 2024, ήταν Πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Όπως είπε, η συνάντησή τους έλαβε χώρα λίγο πριν από τις εκλογές στην Ευρώπη και είχαν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στη συζήτηση, για το τι ακριβώς επιθυμούσαν οι Ευρωπαίοι πολίτες από την Ευρώπη, για το πώς έβλεπαν την Ευρώπη τότε και για το πώς θα ήθελαν να την δουν στο μέλλον.

Αναφερόμενη στο σήμερα, υποστήριξε, ότι «αν, λοιπόν, πρέπει να αναφερθούμε σε κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι λαοί μας σήμερα και να καταλάβουμε τι ακριβώς επιθυμούν από την Ευρώπη, συνειδητοποιούμε μέσα από συζητήσεις που είχαμε σε όλες τις χώρες, ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι εμείς, να είμαστε παρόντες κάθε στιγμή κοντά τους, στα σημεία όπου αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Δεν θέλουν να είμαστε απλώς άνθρωποι και φορείς που νομοθετούν στις Βρυξέλλες. Επιθυμούν η ζωή τους να γίνει πιο εύκολη, επιθυμούν να γίνει πιο δίκαιη και πιο ασφαλής».

Ειδικότερα, σημείωσε: «Αυτά είναι όνειρα, αυτές είναι επιθυμίες που εξέφρασαν πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις. Προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας, σε επίπεδο οικονομικό, ένας πόλεμος μαίνεται στην ήπειρό μας, στη γειτονιά μας, υπάρχουν τεράστιες οικονομικές προκλήσεις. Οι αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι ιδιαιτέρως αναστατωμένοι και αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Οι νέοι άνθρωποι ανησυχούν για το μέλλον τους. Όμως, και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, συνειδητοποιούμε ότι σε αυτά τα προβλήματα έχουμε και τις λύσεις».

Τέλος, υποστήριξε, ότι «η Ευρώπη μπορεί να δώσει λύσεις. Και μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους ανθρώπους της να έχουν μια πιο εύκολη και καλύτερη ζωή. Να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους, να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντάς τους πιο ασφαλείς και πιο απλές διαδικασίες».

Κλείνοντας, παρατήρησε, ότι «και βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τεράστια πρόκληση της μετανάστευσης και εν γένει της ασφάλειας. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη επιτυχία τον αγώνα της για ελευθερία. Θα πρέπει να σταθούμε στο πλάι της και βεβαίως θα πρέπει να ενισχύσουμε τη νομοθετική διαδικασία που είναι ήδη σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ευρύτερο και ισχυρότερο νομοθετικό πλαίσιο για τη μετανάστευση».