Ο Αλέξης Χαρίτσης επανέλαβε ότι η Νέα Αριστερά έχει ήδη αποφασίσει από το συνέδριό της τη συγκρότηση Λαϊκού Μετώπου, «σε μια συγκεκριμένη προγραμματική βάση».

«Η ελληνική κοινωνία ασφυκτιά» και χρειάζεται μια Αριστερά «αξιόπιστη, αποφασιστική, που λέει τα πράγματα με το όνομά τους», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Στάθηκε στη χθεσινή εκδήλωση στο Σεράφειο για τα συμπεράσματα της COP30, όπου συζητήθηκαν η κλιματική κρίση, η ενεργειακή διπλωματία της κυβέρνησης, η ακρίβεια στην ενέργεια και η ανάγκη για μετάβαση σε ένα άλλο μοντέλο.

«Τέτοιες συζητήσεις πρέπει να κάνουμε για να ξεκλειδώσουμε το αδιέξοδο στην Αριστερά», σημείωσε.

Ο κ. Χαρίτσης δήλωσε ότι όποιος θεωρεί ότι μπορεί να συμβάλει στην ανασυγκρότηση ενός αντιπαραθετικού πόλου απέναντι στη Δεξιά, «πρέπει να απαντήσει στα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του σήμερα».

Επανέλαβε ότι η Νέα Αριστερά έχει ήδη αποφασίσει από το συνέδριό της τη συγκρότηση Λαϊκού Μετώπου, «σε μια συγκεκριμένη προγραμματική βάση»: «Το μέτωπο δεν το κάνεις με όσους συμφωνείς σε όλα, αλλά με όσους μπορείς να έχεις μια μίνιμουμ συμφωνία στα βασικά, στα μείζονα. Η πολιτική δεν είναι αριθμητική, είναι απάντηση στα πραγματικά προβλήματα».

Αναφορικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα τόνισε ότι η περιγραφή του πρώην πρωθυπουργού ως προς την πρόταση προς τον ίδιο για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ «είναι ακριβής» και «αποδίδει την πραγματικότητα του γεγονότος». Εξήγησε ότι η απόφασή του την περίοδο εκείνη «ήταν σωστή με βάση τα τότε δεδομένα», καθώς δεν υπήρχε η αναγκαία πολιτική προετοιμασία για τη διασφάλιση της ενότητας και την προοπτική του κόμματος επισημαίνοντας ότι ακολούθησε μια περίοδος διάλυσης και ευτελισμού: «Εμείς δώσαμε και δίνουμε τη μάχη απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Πήραμε το πολιτικό και το ψυχικό κόστος για να πούμε ένα στοπ στον ευτελισμό».

Για την ακρίβεια, την ενέργεια και τη «θεσμική καταρράκωση»

Ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση «κάνει τερατώδη πράγματα» και πως απαιτούνται καθαρές απαντήσεις για την ακρίβεια, για την ενεργειακή εξάρτηση και για τη «θεσμική καταρράκωση».

Υπενθύμισε την πρόσφατη παρέμβασή του μετά τις αποκαλύψεις στη δίκη για τις υποκλοπές με μάρτυρα να καταθέτει ενόρκως ότι η κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή ήταν στημένη. «Πήγα στον Πρόεδρο της Βουλής και ζήτησα άμεσα ενέργειες. Διαλύεται κάθε έννοια σεβασμού στον κοινοβουλευτισμό”.

Για την εξωτερική πολιτική και το LNG

Ο κ. Χαρίτσης κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση «μετατρέπει τη χώρα σε πύλη του αμερικανικού LNG», τονίζοντας ότι η ενεργειακή εξάρτηση «μεταφέρεται απλώς από το ρωσικό στο πανάκριβο αμερικανικό». Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που να κάνει την Ελλάδα «παράγοντα σταθερότητας και όχι πυροκροτητή επικίνδυνων εξελίξεων».

Για την ανάγκη πολιτικής έκφρασης της κοινωνικής αγανάκτησης

«Το καθεστώς έχει αντίπαλο την ελληνική κοινωνία. Το θέμα είναι αυτή η οργή να πάρει πολιτική έκφραση» ανέφερε, ενώ για την Νέα Αριστερά είπε ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει όλα όσα δημιουργούν ασφυξία στην κοινωνία: «Από τα ενεργειακά μέχρι την ακρίβεια και τη θεσμική εκτροπή» τονίζοντας ότι οι συνεργασίες «προκύπτουν από σοβαρή προγραμματική συζήτηση».