Με αφορμή το θανατηφόρο ατύχημα σε πεδίο βολής της Ρόδου και το σοβαρό περιστατικό που είχε προηγηθεί στον Έβρο, το Τμήμα Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε ανακοίνωση, καταγγέλλοντας επικίνδυνη ανεπάρκεια της κυβέρνησης σε θέματα ασφάλειας στις Ένοπλες Δυνάμεις και ζητώντας άμεση διερεύνηση των περιστατικών.

«Το γεγονός ότι δύο σοβαρά ατυχήματα -εκ των οποίων το δεύτερο θανατηφόρο- σημειώνονται μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, υπό συνθήκες άσκησης ή στρατιωτικής προετοιμασίας, εγείρει βαθύτατα ερωτήματα για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, την εκπαίδευση και την εποπτεία του προσωπικού καθώς και τον έλεγχο του υλικού και των διαδικασιών χειρισμού οπλισμού» σημειώνει το κόμμα της Κουμουνδούρου.



«Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «μοιραίο γεγονός». Αποκαλύπτει συστημικές ή και επιχειρησιακές αδυναμίες που κουκουλώνονται με ανακοινώσεις-σφραγίδες ή με απόλυτη σιωπή, όπως συνέβη στον Έβρο. Όταν δύο σοβαρά ατυχήματα συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο, δεν φταίει η κακή «τύχη». Φταίει η πολιτική και το ακολουθούμενο σχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί ταχεία, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία διερεύνησης τόσο για το συμβάν της Ρόδου όσο και για το ατύχημα στον Έβρο, με δημοσιοποίηση των πορισμάτων και απόδοση ευθυνών όπου υπάρχουν.»

Τέλος «καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει την πρακτική της συσκότισης και να προχωρήσει άμεσα σε αναβάθμιση των πρωτοκόλλων ασφάλειας και των διαδικασιών ελέγχου στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι ζωές των στρατευμένων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Η προστασία τους αποτελεί ύψιστο καθήκον της Πολιτείας και η σημερινή κυβέρνηση δείχνει ότι αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να το ασκήσει με τη σοβαρότητα και τη διαφάνεια που απαιτείται.»

