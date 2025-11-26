Η «γαλάζια» πολιτεύτρια ισχυρίστηκε πως τα πολυτελή αυτοκίνητα και κυρίως η Φεράρι, για την οποία έχει γίνει τόσο ντόρος, δεν είναι δικά της, αλλά του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία.

«Εγώ στο όνομά μου δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο, ένα μηχανάκι έχω τα τελευταία 5-6 χρόνια, ένα scooter 125 κυβικών», υποστήριξε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Πόπη Σεμερτζίδου, η επονομαζόμενη «αγρότισσα με τη Φεράρι», καταγγέλλοντας πως έχει στοχοποιηθεί από τα ΜΜΕ χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις εναντίον της.

Η «γαλάζια» πολιτεύτρια ισχυρίστηκε πως τα πολυτελή αυτοκίνητα και κυρίως η Φεράρι, για την οποία έχει γίνει τόσο ντόρος, δεν είναι δικά της, αλλά του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία, τονίζοντας πως δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό στο να τα οδηγά. «Η Φεράρι αγοράστηκε το 2004 με νόμιμα χρήματα και τιμολόγιο», ανέφερε.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης από την ΝΔ επανήλθε για το ζήτημα, και ακολούθησε η παρακάτω στιχομυθία:

Μ. Λαζαρίδης: Μήπως με κάποιο από αυτά τα αυτοκίνητα κατεβήκατε και στην Αθήνα….Κυρία Σεμερτζίδου, δεν μπορείτε να μας λέτε μετά από την έκθεση πως έχετε μόνο ένα μηχανάκι. Έχει κάνει ολόκληρη έκθεση η Αρχή. Σας θυμίζω πως έχετε ορκιστεί.

Π. Σεμερτζίδου: Όλα αυτά ξεκίνησαν από δημοσιεύσεις. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ εμπλεκόμενοι. Η ευρωπαϊκή εισαγγελέα ήθελε να κάνουν έρευνα με βάση δημοσιεύσεις. Του Χρήστου Μαγειρία είναι το επίμαχο αυτοκίνητο. Έπρεπε να πάρω άδεια για να την οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου; Την είχε από το 2004, πριν τον γνωρίσω.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μ. Λαζαρίδης: Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος έχει κάνει ολόκληρη έκθεση. Κάτι είδαν και ήρθαν σε εσάς.

Π. Σεμερτζίδου: Χωρίς λόγο ήρθαν σε εμάς. Τι είδαν; Δεν συμφωνώ με αυτά που είδε η Αρχή. Δεν συνδέονται με τις ενισχύσεις. Το αμάξι αυτό αγοράστηκε το 2004, το Πόρσε αγοράστηκε το 2016. Βασίζεται σε υπόνοιες το πόρισμα, δεν βασίζεται σε δικογραφία. Πιο κατάλληλος να απαντήσει ο Μαγειρίας για τα δικά του θέματα.

Μ. Λαζαρίδης: Τα αυτοκίνητα ξέρετε να τα οδηγείτε, άλλα δεν ξέρετε να μας πείτε…. Εμένα δεν με πείσατε καθόλου.

Η μάρτυρας ρωτήθηκε από την Μιλένα Αποστολάκη για το εάν είτε η ίδια είτε ο Χρήστος Μαγειρίας έχουν κερδίσει λαχεία. «Ναι, μπορεί. Δεν θυμάμαι πότε και πόσες φορές. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά», με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να σχολιάζει σκωπτικά πως θα θυμόταν σαν τα γενέθλιά της αν είχε κερδίσει λαχείο.

«Δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν με απασχολούν τόσο πολύ τα λεφτά», είπε απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη που επέμενε να ζητά συγκεκριμένες εξηγήσεις για τα κέρδη αυτά.

Η ίδια δήλωσε πως δεν ξέρει για ποιο λόγο ελέγχεται η οικογένειά της από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με το πόρισμα της οποίας η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα φέρονται να έχουν εισπράξει περί τα 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων τα 1,5 εκατ. δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς τους οποίους τους χορηγήθηκαν.

«Εγώ έχω ένα πόρισμα που βασίζεται σε υπόνοιες, δεν υπάρχει δικογραφία ή λεπτομέρειες να εξηγεί», τόνισε, προσθέτοντας ότι «πριν από 20 ημέρες ελέγχθηκα από την οικονομική αστυνομία στρέμμα-στρέμμα και δεν βρήκαν κάτι περίεργο, ενώ απάντησε μόνο για τις δικές της ασχολίες παραπέμποντας τα μέλη της εξεταστικής στον σύντροφό της για απαντήσεις αναφορικώς με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.

Η ίδια ανέφερε πως έλαβε επιδοτήσεις, και συγκεκριμένα όπως είπε, «το 2019 πήρα 3.450 ευρώ, το 2020 4.052 ευρώ, το 2021 8.684 ευρώ, το 2022 14.127 ευρώ, το 2023 50.965 ευρώ και το 2024 54.829 ευρώ» απαντώντας στον Θεόφιλο Ξανθόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ, πως η αύξηση τα τελευταία χρόνια οφείλεται σε πρόγραμμα σχεδίου βελτίωσης.

«Με παίρνουν τηλέφωνα και με απειλούν. Μου στέλνουν email. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Τι άλλο να σας πω;», είπε στη συνέχεια εμφανώς συγκινησιακά φορτισμένη, προσθέτοντας πως «δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι. Τρεισήμισι μήνες τώρα βλέπω το πρόσωπο μου σε κάθε ΜΜΕ. Με κατηγορούν για τα πάντα. Χωρίς αποδείξεις. Χωρίς να είμαι καταδικασμένη. Καταρρέουμε και οικονομικά και ψυχολογικά».

Εν συνεχεία η Πόπη Σεμερτζίδου υποστήριξε ότι η παραίτησή της από συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ υπήρξε δική της απόφαση και πως δεν γνωρίζει τον «Φραπέ», ενώ για φωτογραφίες της με τον πρωθυπουργό υποστήριξε πως η μισή Ελλάδα έχει φωτογραφία μαζί του.