Πέραν από τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 2015, στην Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να υιοθετούν, με αφορμή και το βιβλίο, την πιο σκληρή ρητορική απέναντι στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα, ενώ υπάρχουν στελέχη που ξεπερνούν σε σφοδρότητα ακόμα και κυβερνητικά στελέχη.

Με έκδηλη αμηχανία αντιμετωπίζει η Χαριλάου Τρικούπη τον καταιγισμό δημοσιότητας που έχει πάρει η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Πίσω από την αμηχανία, ωστόσο, κρύβεται η αγωνία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ όχι για τα όσα έχουν γίνει κατά το παρελθόν και πολύ περισσότερο το ταραγμένο 2015, όσο για αυτά που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κ. Τσίπρα.

Έως τώρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ εστιάστηκε στο διάστημα λίγο πριν τις εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και το αν υπήρχε συνεννόηση με την Φώφη Γεννηματά για το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Επ’ αυτού τοποθετήθηκαν με σκληρό τρόπο τρεις στενοί συνεργάτες της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, ο τότε διευθυντής του γραφείου της Μανώλης Όθωνας, ο τότε εκπρόσωπος τύπου Παύλος Χρηστίδης και ό τότε διευθυντής του γραφείου τύπου Νίκος Βοσδογάνης. Όλοι τους ξεκαθάρισαν πως δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, με τον κ. Όθωνα να αναφέρει ότι υπήρξε απλώς ένα συγχαρητήριο τηλεφώνημα της Φ. Γεννηματά προς τον κ. Τσίπρα. Βεβαίως, ακόμα και σήμερα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο τι θα γινόταν αν οι ΑΝΕΛ δεν έμπαιναν στην Βουλή.

Διότι υπάρχουν πληροφορίες ότι είχαν γίνει κάποιες διερευνητικές συζητήσεις και αυτό γιατί πρώτος από όλους ο κ. Τσίπρας πίστευε πως το κόμμα του κ. Καμμένου δεν θα πιάσει το 3%. Αξίζει, μάλιστα, να επισημανθεί ότι την σχετική εκτίμηση του κ. Τσίπρα για τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε στις εκλογές το κόμμα του κ. Καμμένου επιβεβαίωσε και ο ίδιος πρόεδρος των ΑΝΕΛ με συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών. Για αυτό και του είχε προτείνει να ενταχθούν ο ίδιος και μια σειρά στελεχών που θα επέλεγε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που αρνήθηκε ο κ. Καμμένος.

Πέραν, όμως, από τα γεγονότα του Σεπτεμβρίου του 2015, στην Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να υιοθετούν, με αφορμή και το βιβλίο, την πιο σκληρή ρητορική απέναντι στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα, ενώ υπάρχουν στελέχη που ξεπερνούν σε σφοδρότητα ακόμα και κυβερνητικά στελέχη. Η πιο ενδεικτική φράση που χρησιμοποιούν από το ΠΑΣΟΚ είναι πως δεν θα ξαναγραφτεί η ιστορία, εννοώντας πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει κριθεί αρνητικά από τον ελληνικό λαό, αλλά και πως έχει απανωτές εκλογικές ήττες από τον κ. Μητσοτάκη. Προφανώς υπάρχουν και φωνές που κρατούν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, αλλά και στελεχών όπως ο Θόδωρος Μαργαρίτης.

Με άλλα λόγια, οι επιθέσεις που δέχεται ο κ. Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ μοιάζουν με σκηνές από το μέλλον, καθώς με βάση όλες τις ενδείξεις των δημοσκοπήσεων το ΠΑΣΟΚ με το υπό διαμόρφωση κόμμα Τσίπρα θα δώσουν τη μάχη για τη δεύτερη θέση όταν γίνουν οι εκλογές.