«Ο κ. Τσίπρας προσχώρησε στο μπλοκ των Τροϊκανών κάνοντας το "όχι" "ναι"», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Από το 2015 και μετά ο Αλέξης Τσίπρας επιδίδεται σε μία προσπάθεια να μεταμφιέσει την ενοχή του σε αφέλεια», τόνισε ο Γιάνης Βαρουφάκης, σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και όπως είπε «έχω πολλά βιβλία να διαβάσω, λέω να περιμένω την ταινία».

«Κάποτε ρωτήθηκε η κ. Θάτσερ ποιο ήταν το μεγαλύτερό της επίτευγμα και είπε ο Εργατικός Τόνι Μπλερ. Αν σήμερα ρωτήσετε τους πιο βαμμένους τροϊκανούς ποιο ήταν το μεγαλύτερο δικό τους επίτευγμα, θα σας πουν ο Αλέξης Τσίπρας», είπε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργός ότι «δέκα χρόνια τώρα προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι» και πως «έστρωσε τον δρόμο για τον κύριο Μητσοτάκη».

Χαρακτήρισε το βιβλίο «Ιθάκη» «μια φιλότιμη προσπάθεια» του Αλέξη Τσίπρα «να διαστρεβλώσει ό,τι έγινε» το 2015.

Τις τελευταίες ημέρες της κρίσιμης διαπραγμάτευσης τότε, «τους τα είχε δώσει όλα και ήθελαν όχι μόνο να τον κάνουν να υπογράψει μνημόνιο, αλλά να τον εξευτελίσουν κιόλας».

Και γι' αυτό, συνέχισε ο κ. Βαρουφάκης, «τον ανάγκασαν να κάνει ένα δημοψήφισμα ελπίζοντας να βγει το "ναι". Γι' αυτό ήταν σε τέτοια κατήφεια εκείνο το βράδυ».

«Ο κ. Τσίπρας προσχώρησε στο μπλοκ των Τροϊκανών κάνοντας το "όχι" "ναι"», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως αυτό ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα στη Δημορκατία - κυρίως στην Αριστερά, «διεθνώς».

Παράλληλα, τόνισε την πρότασή του για ένα δημόσιο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών βασισμένο στο Taxisnet, το οποίο, όπως είπε, παρουσιάζεται σήμερα ως «κουπόνια» από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μια καινοτόμος λύση για την εσωτερική ρευστότητα της χώρας.

Ο κ. Βαρουφάκης σημείωσε πως «το παρουσίασε ως κάτι το οποίο του το είπα προς το τέλος του εξαμήνου, όμως ήταν απαράβατος όρος που το είχα θέσει τον Νοέμβριο του 2014 για να αναλάβω το υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού;», υπογραμμίζοντας πως «ο λόγος για τον οποίο με επέλεξε για να γίνω υπουργός Οικονομικών, ο βασικός λόγος ήταν αυτό το σύστημα πληρωμών που τώρα το ευτελίζει, το χαρακτηρίζει κουπόνια και λέει ότι το έμαθε στο τέλος Νοεμβρίου '14. Αυτό δείχνει την ποιότητα του ανδρός».

