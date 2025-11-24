Είναι βέβαιο πως οι αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς και πριν από όλα η ΝΔ του κυρίου Μητσοτάκη, θα επιδιώξουν την αποδόμηση του βιβλίου και του του ίδιου συγγραφέα, σχολιάζει ο Δ. Παπαδημούλης.

«Μακάρι να συμβάλλει αυτό το βιβλίο, όσο και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με τα επόμενα βήματα του, στην ανάγκη συσπείρωσης και ανασυγκρότησης της σύγχρονης δημοκρατικής Αριστεράς και των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων», τονίζει σε ανάρτησή του ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δ. Παπαδημούλη:

Ο Αλέξης Τσίπρας, είναι ο πρώην Πρωθυπουργός μιας Κυβέρνησης που, παρά τις αδυναμίες και τα λάθη της, έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια πετυχαίνοντας μια σημαντική ελάφρυνση του δημόσιου χρέους.

Υπήρξε επίσης ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το 2008 έως το 2023 που μας οδήγησε από το 4-5% στην διπλή εκλογική νίκη το 2015 και στην σημαντική διακυβέρνηση του τόπου το 2015-2019, αλλά και στην περίοδο της Αντιπολίτευσης το 2019-2023 που μας οδήγησε σε μια σοβαρή ήττα, με μια σημαντική μείωση της δύναμης μας από το 31,5% στο 18%.

Έχει κατά συνέπεια όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να καταθέσει την προσωπική αποτίμησή του για το παρελθόν καθώς και τις απόψεις του για το παρόν και το μέλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εύχομαι στον Αλέξη Τσίπρα να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο του. Θα διαβάσω και θα αξιολογήσω την «Ιθάκη» με ενδιαφέρον και προσοχή. Γιατί απλά ως πολίτης, συνεχίζω να εμπνέομαι, μετά από 50 χρόνια ενεργού συμμετοχής, οριστικά μακριά από αξιώματα πλέον, σταθερά από τις ιδέες της σύγχρονης δημοκρατικής Αριστεράς.

Είναι βέβαιο πως οι αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς και πριν από όλα η ΝΔ του κυρίου Μητσοτάκη, θα επιδιώξουν την αποδόμηση του βιβλίου και του του ίδιου συγγραφέα. Έχουν ήδη αρχίσει.

Είναι επίσης προφανές ότι θα τροφοδοτήσει ένα διάλογο ανάμεσα σε όσους νοιαζόμαστε για τις ιδέες της Αριστεράς και της Προόδου και πονάμε για την πολυδιάσπασή της.

Μακάρι να συμβάλλει αυτό το βιβλίο, όσο και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με τα επόμενα βήματα του, στην ανάγκη συσπείρωσης και ανασυγκρότησης της σύγχρονης δημοκρατικής Αριστεράς και των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων.

{https://www.facebook.com/100044179462298/posts/1391737668975535/?mibextid=wwXIfr&rdid=aM42PfuYimSCjFAN#}