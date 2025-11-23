Τι ανέφερε για τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης Δυτικής Ελλάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, δίνοντας έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, την οποία χαρακτήρισε βασική προτεραιότητα του κόμματος.

Στην ομιλία του άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, εστιάζοντας στην οικονομία και ζητήματα διαφθοράς. Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι προσπαθεί να εμφανίσει μονοπώλιο διακυβέρνησης και έκανε λόγο για ταύτιση της κυβερνώσας παράταξης με τη διαφθορά, υποστηρίζοντας ότι «κανένα σκάνδαλο δεν οδηγεί στη δικαιοσύνη».

«Νέα δημοκρατία και στρατευμένη δημοσιογραφία προσπαθούν να πείσουν ότι υπάρχει μόνο ένα κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει. Εμείς θα αποδείξουμε ότι αυτό δεν ισχύει» ανέφερε αρχικά και συνέχισε τη δριμεία κριτική του στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως «η ΝΔ είναι ταύτιση με τη διαφθορά. Όταν ένα σκάνδαλο δεν οδηγεί κανέναν στη δικαιοσύνη το μήνυμα είναι καθαρό. Αυτό το μήνυμα στέλνει ο Κ. Μητσοτάκης (…) Εμείς θα βάλουμε ένα τέλος. Θα είναι το τέλος της διαφθοράς και της ασυδοσίας. Θα πληρώσουν για όλες τις πληγές που άνοιξαν στον ελληνικό λαό».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για σεισάχθεια, αλλά πούλησε τα κόκκινα δάνεια στα funds.

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε πως «θα πληρώσουμε εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Λεφτά που χάνονται από τους αγρότες. Είδαμε τη δικαιοσύνη τους. Εδώ στην εξεταστική δεν έρχονται πρωταγωνιστές του σκανδάλου. Δεν έρχονται οι δύο υπουργοί που ερευνώνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τις υποκλοπές ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «ο αχυράνθρωπος της υπόθεσης Pretador είπε ότι του είχανε δώσει τις ερωτήσεις» και διερωτήθηκε «τι έχει να πει για αυτό ο κύριος Μητσοτάκης; Είναι αυτό κράτος δικαίου;». «Είναι παρακράτος που πρέπει να ηττηθεί» συνέχισε. Μάλιστα, διευκρίνισε πως το ΠΑΣΟΚ θα αναλάβει πρωτοβουλία για αναθεώρηση του άρθρου 86, «προκειμένου να μην είναι η δικαιοσύνη εργαλείο στα χέρια του κάθε πρωθυπουργού».

Ενώ για την ακρίβεια ανέφερε πως «μας λένε ότι τα προϊόντα στην Ελλάδα είναι σε τιμές Ευρώπης. Τα εισοδήματα όμως στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερα. Μας λένε για αύξηση στις συντάξεις αλλά και αυτές είναι πιο κάτω από την αύξηση των τιμών».