Όσα ανέφερε για το πολιτικό σχέδιο της Νέας Αριστεράς.

Συνέντευξη στην Εφημερίδα των Συντακτών παραχώρησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος μίλησε για την κυβέρνηση, τόνίζοντας ότι «δεν πρέπει επ’ ουδενί να έχει τρίτη ευκαιρία», την αντιπολίτευση και την Νέα Αριστερά.

Αναφερόμενος στον ρωσοουκρανικό πόλεμο, ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε ότι όσον αφορά στη γεωστρατηγική συγκυρία «η κατάσταση δεν είναι ανησυχητική, είναι τρομακτική».

«Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, μετά την εισβολή της Ρωσίας, αναρωτιόμουν γιατί η ευρωπαϊκή ηγεσία δεν μιλάει καθόλου για την ειρήνη. Σαν να μην υπήρχε η ειρήνη ως ζητούμενο. Σήμερα, έχουμε φτάσει πια στο σημείο που οι ευρωπαϊκές ελίτ προοικονομούν τον πόλεμο. Τα «φέρετρα με σημαίες» – όπως μας το είπε ο κύριος Δένδιας», είπε χαρακτηριστικά.

Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ανέφερε ότι «μετατρέπει τη χώρα σε προπύργιο των αμερικανικών ενεργειακών», εγκλωβίζοντάς την στο πανάκριβο αμερικανικό LNG και ότι «ταυτίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με τα συμφέροντα των ρυπογόνων πολυεθνικών του πετρελαίου».

Υπενθύμισε την πρόταση νόμου της Νέας Αριστεράς για απαγόρευση νέων εξορύξεων, και ενεργειακή αυτονομία της χώρας με ανάπτυξη των ΑΠΕ με στόχο την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, σημειώνοντας: «Αυτός είναι ο δρόμος της ειρήνης και της κλιματικής δικαιοσύνης».

Προέβλεψε «επιτάχυνση αυταρχισμού, ανισοτήτων και περιβαλλοντικής υποβάθμισης», για το υπόλοιπο της κυβερνητικής θητείας της ΝΔ, με «κράτος–ΟΠΕΚΕΠΕ» ως μηχανισμό διαφθοράς. «Η κοινωνία βρίσκεται σε οριακό σημείο και αυτό θα καθορίσει τις εξελίξεις», δήλωσε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Τόνισε την ανάγκη για πλατύ Λαϊκό Μέτωπο με σαφές προγραμματικό πλαίσιο: «Η κοινωνία ζητά ενότητα. Η Νέα Αριστερά πρέπει να είναι το κόμμα των αιχμών και του σαφούς προγράμματος». Ξεκαθάρισε πως η πρόταση αφορά δυνάμεις της Αριστεράς, της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

«Το ερώτημα για μένα είναι πώς μπορεί ένα αριστερό κόμμα να επιτελέσει τον ρόλο του σε μια εποχή που τα κόμματα συνολικά απαξιώνονται και η αντιπολιτική γιγαντώνεται», επεσήμανε.

«Αγωνίζομαι για ένα πολιτικό σχέδιο που αντανακλά την ιδρυτική και θεμελιακή λογική της Νέας Αριστεράς, όπως επισφραγίστηκε από το περσινό συνέδριο. Που κυρίως όμως αντανακλά μια βαθιά και πιεστική κοινωνική ανάγκη. Η πορεία της Νέας Αριστεράς από εδώ και στο εξής είναι ζήτημα που πρέπει να κριθεί από τα ίδια τα μέλη του κόμματος. Τη Νέα Αριστερά τη φτιάξαμε όλοι και όλες μαζί».

Ερωτώμενος για τη δική του στάση απάντησε: «Αν η Νέα Αριστερά αποφασίσει ότι δεν την αφορά το σχέδιο του Λαϊκού Μετώπου, τότε θα πάρω και εγώ τις ανάλογες αποφάσεις. Αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε εκεί».