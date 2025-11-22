Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και στην περίπτωση του λεγόμενου «Φραπέ» ζήτησε «να γίνει ό,τι και με τον κ. Ζερβό».

Για «βεβαιότητα μεθόδευσης» πίσω από την άρνηση του Γ. Ξυλούρη να προσέλθει στην Εξεταστική και την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για βίαιη προσαγωγή του, έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς, στην ΕΡΤ News.

Υποστηρίζοντας αυτή τη θέση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ειδικότερα: «Αν δει κανείς τη χθεσινή αποκάλυψη ότι στη δίκη των υποκλοπών ήρθε κεντρικός μάρτυρας, ο κ. Τρίμπαλης, που είχε έρθει στην Εξεταστική του 2022 και είπε ότι τον είχαν βάλει με πιέσεις να πει άλλα πράγματα το 2022, ότι τον είχαν προετοιμάσει για τις ερωτήσεις που θα του έκαναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή και ότι τον είχαν ενημερώσει πότε θα γίνει έλεγχος στο σπίτι του από τις αστυνομικές αρχές. Αυτά δεν έχουν σχέση με δημοκρατική χώρα». Πρόσθεσε πως «αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση λειτούργησε από την αρχή ως ένα καθεστώς ανοχής στην ανομία και χωροφυλακίστικης αντίληψης εξουσίας». «Πώς να πιστέψουμε, λοιπόν, ότι σήμερα δεν υπάρχει συνεννόηση ειδικά με τον κ. Ξυλούρη, ο οποίος είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση δεν ήθελε να γίνουν οι επίμαχες ερωτήσεις δημόσια», σχολίασε.

Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και στην περίπτωση του λεγόμενου «Φραπέ» ζήτησε «να γίνει ό,τι και με τον κ. Ζερβό, ο οποίος επίσης δεν ήθελε και του εξηγήθηκε ότι δεν έχει το δικαίωμα να μην έρθει, διότι δεν έχει ακόμα την ιδιότητα του κατηγορουμένου, άρα καταχρηστικά επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής». Διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν τον κάλεσε στην Επιτροπή, ρωτώντας: «Πώς γνώριζαν τι θα έλεγε; Ο κ. Λαζαρίδης πώς το ήξερε; Μήπως τους το είπε ο ίδιος ο κύριος Ξυλούρης; Έχουν μιλήσει με τον κ. "Φραπέ"; Και για ποιο λόγο να μην εξαντληθεί ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ο Κανονισμός της Βουλής, αφού προβλέπεται αυτή η δυνατότητα;». Έκανε λόγο για έναν πολύ κρίσιμο μάρτυρα, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις, ο οποίος «θέλουμε να διαφωτίσει για τα πραγματικά δεδομένα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», σημειώνοντας ότι «δεν είναι το βασικό ζήτημα να πάει στον Εισαγγελέα για απείθεια με μία ελαφριά ποινή σε κάποιους μήνες, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία».

Εξαπολύοντας «πυρά» κατά της Ομάδας Αλήθειας, την κατηγόρησε ότι «απέκρυψε τους λοιπούς διαλόγους του κ. Λαζαρίδη με τον κ. Τζεδάκη, κάτι ανεπίτρεπτο». Είπε ότι «πρέπει να έρχονται όλα στο φως για να μπορεί ο πολίτης να διαμορφώνει πλήρη συλλογισμό, διότι, διαφορετικά, βλέπουμε με ευθύνη της κυβέρνησης περιστατικά ακραίας πολιτικής χυδαιότητας και πρωτόγονου πολιτικού φανατισμού, κάτι που ευτελίζει τους θεσμούς».

Όσον αφορά στην εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «η βελόνα που πηγαίνει προς τα κάτω είναι της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι περίπου το 72% του πληθυσμού δεν μπορεί ούτε να ακούει πια για κυβέρνηση Μητσοτάκη, αποδομώντας πλήρως το αφήγημα της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει ακρίβεια και ότι έχει γίνει πραγματική αύξηση εισοδημάτων». Πρόσθεσε ότι «ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή είπε ότι γνωρίζει ότι η αύξηση στις συντάξεις είναι πιο μικρή από τον πληθωρισμό τα τελευταία επτά χρόνια». «Παράλληλα», συνέχισε ο κ. Τσουκαλάς, «ο μέσος μισθός αυξήθηκε 18%. Ο σωρευτικός πληθωρισμός στα τρόφιμα αυξήθηκε 34%. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε περίπου όσο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα». Τόνισε πως «γι' αυτό η ΕΛΣΤΑΤ λέει ότι, ενώ είμαστε η χώρα η οποία είναι τρίτη σε κερδοφορία επιχειρήσεων, είμαστε δεύτεροι από το τέλος στην αγοραστική δύναμη και σε ρυθμό αύξησής της. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα των αριθμών μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη».

Υποστήριξε ότι «όσο μπαίνουν τα πραγματικά διακυβεύματα που αφορούν στο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων, το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία θα πέφτει. Και όταν φτάσουμε στην εκκίνηση της περιόδου πριν τις εκλογές, εκεί θα δούμε το πάνδημο αίτημα για απαλλαγή από αυτή την κυβέρνηση να μεταφράζεται σε ένα θετικό μήνυμα πολιτικής αλλαγής, μέσα από τη στήριξη στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη».