Ενθουσιασμένη για το μέλλον της συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊιλ.

Ιδιαίτερα χαρούμενη από την πρώτη της συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σε ανάρτησή της δήλωσε πως «ήταν χαρά μου να μιλήσω σήμερα με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερρακάκη, στην πρώτη μας επίσημη συνάντηση».

Συνέχισε λέγοντας πως «αυτό που έχει κάνει η Ελλάδα με την οικονομία της την τελευταία δεκαετία είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Είμαι ενθουσιασμένη που θα διερευνήσω το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την αμερικανική καινοτομία και τις ελληνικές ευκαιρίες για να φέρουμε μεγάλες οικονομικές νίκες και στους δύο λαούς μας».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανάρτησε και σχετικές φωτογραφίες από τη συνάντησή της με τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

{https://twitter.com/USAmbassadorGR/status/1991943631117353175}

Αντίστοιχη ανάρτηση είχε κάνει νωρίτερα και ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε πως «Συζητήσαμε για τη δυναμική που διαχρονικά χαρακτηρίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελλάδα και ΗΠΑ μοιράζονται ένα σταθερό υπόβαθρο εμπιστοσύνης που μας επιτρέπει να κοιτάμε μαζί προς το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση».

{https://twitter.com/Pierrakakis/status/1991910550260113768}