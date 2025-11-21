«Η αίσθηση ατιμωρησίας του κ. Μητσοτάκη πραγματικά σοκάρει και προκαλεί την κοινωνία» αναφέρει μεταξύ άλλων η Νέα Αριστερά.

«Η αίσθηση ατιμωρησίας του κ. Μητσοτάκη πραγματικά σοκάρει και προκαλεί την κοινωνία. Πρέπει να πάρει απάντηση», σημειώνει η Νέα Αριστερά μετά τις σοκαριστικές αποκαλύψεις του μάρτυρα Σταμάτη Τρίμπαλη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όπως συμπληρώνει η Νεά Αριστερά, «το Μαξίμου νόμιζε ότι έχει ξεμπλέξει και ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει πως ο κ. Μητσοτάκης με τη συνεργασία ισραηλινών επιχειρηματιών - πρακτόρων παρακολουθούσε κυβέρνηση, αντιπολίτευση, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και «ενοχλητικούς» δημοσιογράφους».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που δείχνουν ότι το Μαξίμου όχι μόνον ήταν πίσω από τις παρακολουθήσεις με το Predator, αλλά μεθόδευσε και την συγκάλυψή τους, προέκυψαν από την σημερινή κατάθεση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, του πρώην διαχειριστή της εταιρείας Krikel του κ. Γ. Λαβράνου, που εμπλέκεται στην εξαγωγή του παράνομου λογισμικού παρακολούθησης Predator.

Ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης, ανέφερε ότι στις ανησυχίες του για τα δημοσιεύματα σχετικά με τις παρακολουθήσεις του έλεγαν "να μην τα ακούει αυτά και ότι όσο είναι η Ν.Δ στα πράγματα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε». Ο κ. Τρίμπαλης είπε επίσης πως γνώριζε εκ των προτέρων για τους ελέγχους από την Αστυνομία στο σπίτι του. «Όταν έγιναν οι έλεγχοι της αστυνομίας στα σπίτια μας το γνωρίζαμε γιατί μας ενημέρωσε ο κ. Λαβράνος" Ο μάρτυρας τόνισε ότι ακόμα και σήμερα φοβάται γιατί "οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι".

Ο ίδιος μάλιστα ομολόγησε πως πήγε δασκαλεμένος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. «Μου έδωσαν τις ερωτήσεις που θα απαντούσα στη εξεταστική και όταν βγήκα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν «εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά», είπε χαρακτηριστικά. Επίσης ανέφερε ότι με τον πρώην υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα δεν έχει συναντηθεί ποτέ και πως το είπε αυτό μετά από παρότρυνση του κατηγορούμενου .

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Μαξίμου νόμιζε ότι έχει ξεμπλέξει και ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει πως ο κ. Μητσοτάκης με τη συνεργασία ισραηλινών επιχειρηματιών - πρακτόρων παρακολουθούσε κυβέρνηση, αντιπολίτευση, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και "ενοχλητικούς" δημοσιογράφους. Η βιομηχανία πλημμελημάτων με τα οποία συγκαλύπτονται τεράστια σκάνδαλα, όπως το Predator και τώρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ένα σκάνδαλο από μόνη της.

Η αίσθηση ατιμωρησίας του κ. Μητσοτάκη πραγματικά σοκάρει και προκαλεί την κοινωνία. Πρέπει να πάρει απάντηση».