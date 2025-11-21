Η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, μετά την αντίδραση της Τουρκίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Οι αντιδράσεις της Τουρκίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, απαντώντας στην Άγκυρα.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντσού Κετσελί, κατήγγειλε ότι ο ελληνικός χάρτης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού «παραβιάζει τις περιοχές θαλάσσιες δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο».

Συμπλήρωσε ότι αυτός ο χάρτης ενημερώθηκε πρόσφατα στη σχετική πλατφόρμα της Κομισιόν και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι «συνεχίζει να αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ναυτικού δικαίου» και «επιχειρεί να επικυρώσει την ΑΟΖ της ανατολικής Μεσογείου μέσω της ΕΕ, εργαλειοποιώντας τον χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού». Η Τουρκία «απορρίπτει αυτή την παράνομη προσπάθεια τετελεσμένου γεγονότος», πρόσθεσε.

Η επικαιροποίηση του χάρτη στην πλατφόρμα της Κομισιόν έγινε «σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις διμερείς συμφωνίες» που έχει συνάψει η Ελλάδα, τόνισε η εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην απάντησή της.

«Όπου δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αποτυπώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια σύμφωνα με τη μέση γραμμή. Οι θέσεις της Ελλάδας επί του θέματος έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», συμπλήρωσε και κατέληξε:

