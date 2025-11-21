Για τον Μακάριο Λαζαρίδη δεν υπάρχει «κανένα σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεύτερες σκέψεις» για τη μήνυση κατά Μουρελάτου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που θα οδηγήσουν σε Προανακριτική για τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, δήλωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

«Επειδή έχουν περάσει οι βασικότεροι και κρισιμότεροι μάρτυρες, όπως για παράδειγμα η κυρία Τυχεροπούλου, που αποτελεί κεντρικό πρόσωπο όλης αυτής της ιστορίας, δεν μας είπε απολύτως τίποτα. Δεν μας έδωσε ονόματα, δεν μας έδωσε διευθύνσεις, παρά το γεγονός ότι εγώ ειδικά ως εισηγητής την πίεσα πάρα πολύ. Χθες ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα γιατί αποδείχτηκαν πράγματα από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως τα οποία μέχρι τώρα έλεγαν πολύ διαφορετικά πράγματα», υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας τη μη προσέλευση του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπές») στην Εξεταστική, είπε: «Τι να κάνουμε, να τον πυροβολούσαμε για να έρθει; Τον κ. Ξυλούρη το πρώτο κόμμα τον οποίο τον στέλνει στην ελληνική Δικαιοσύνη και στον αρμόδιο Εισαγγελέα ο οποίος είναι αυτός που θα κρίνει εάν συντρέχει απείθεια, είναι η ΝΔ. Χθες μάθαμε από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως ότι ο κ. Ξυλούρης, που εδώ και μήνες τον χαρακτηρίζουν ως τον βασικό ύποπτο, ότι δεν έχει την ιδιότητα του υπόπτου. Αντιλαμβάνεστε την υποκρισία των κομμάτων; Άρα τι συζητάμε τόσο καιρό, γιατί κάναμε εξεταστική επιτροπή;».

Αναφορικά με το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη, τόνισε: «Αν διατασσότανε η βιαία προσαρμογή και αν ο κ. Ξυλούρης είχε βρεθεί, πιθανότατα δεν θα άλλαζε κάτι, αφού το δικαίωμα της σιωπής που έχει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αυτός που έχει την ιδιότητα του υπόπτου, θα μπορούσε να έρθει στην επιτροπή και να εκφραστεί με απαντήσεις του τύπου "δεν ξέρω, δεν θυμάμαι και δεν έχω κάτι να προσθέσω". Αντιθέτως η όποια νομική συνέπεια θα προέλθει από την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή και από την επιστολή που ήδη έχει σταλεί μαζί με το υπόμνημα του κ.Ξυλούρη στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω».

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που δέχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Μ. Λαζαρίδης ανέφερε: «Όταν δεν έχεις επιχειρήματα και όταν αυτό το οποίο έχεις χτίσει όλο το προηγούμενο διάστημα για "γαλάζιο σκάνδαλο" και "γαλάζιες ακρίδες" και αυτό καταρρέει κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής αντιλαμβάνομαι ότι αυξάνεται η πίεση και το άγχος ειδικά στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Εγώ από την αρχή είπα ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο, υπάρχει μια εξόχως προβληματική κατάσταση».

Σχολιάζοντας την κατάθεση του Ανδρέα Στρατάκη («Χασάπης») στην Εξεταστική, τόνισε: «Για μήνες η αντιπολίτευση τον είχε αναδείξει και αυτόν ως κεντρική φιγούρα υποτιθέμενων εγκληματικών ενεργειών. Χθες όμως στην εξεταστική επιτροπή αναγκάστηκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποστασιοποιηθούν από αυτό. Η κυρία Αποστολάκη δήλωσε ότι δεν είναι κατηγορούμενος για κάτι. Ο κ. Κόκκαλης ότι δεν τον έχει κατηγορήσει ποτέ, το ΚΚΕ ότι δεν υπάρχει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο, η Νέα Αριστερά παραδέχτηκε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει καμία αναφορά στο όνομά του. Οι ίδιοι αποδόμησαν τα επιχειρήματά τους».

Ερωτηθείς γιατί η ΝΔ κάλεσε ως μάρτυρες τους «Φραπέ» και «Χασάπη», απάντησε: «Οφείλαμε στη λογική της ΝΔ "όλα στο φως, δεν είχαμε κανέναν λόγο να μην καλέσουμε τον οποιονδήποτε, και τον "Χασάπη" και τον "Φραπέ" …όποιον θέλουν, για αυτό θα έρθουν και όλοι οι υπουργοί».

«Δεύτερες σκέψεις» για τη μήνυση κατά Μουρελάτου

Ερωτηθείς αν θα καταθέσει μήνυση κατά της διευθύντριας του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Στ. Μουρελάτου, με αφορμή «άθλια και συκοφαντική» ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε βάρος του, ο Μ. Λαζαρίδης τόνισε ότι κάνει «δεύτερες σκέψεις».

«Κάνω δεύτερες σκέψεις. Ήταν μια απαράδεκτη δήλωση που στιγματίζει την πορεία του ΠΑΣΟΚ… Ήταν μια άθλια ανακοίνωση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, όπως και το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη ή του Βενιζέλου», τόνισε.