«Ο κ. Μητσοτάκης έχει χάσει την μπάλα στην εξωτερική πολιτική», δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Η κυβέρνηση είναι συνεπής στο σχέδιό της εδώ και 6,5 χρόνια, ένα σχέδιο που παίρνει από τους πολλούς για να δώσει στους λίγους», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε σήμερα, Πέμπτη, στη Βουλή.

Είναι «πιστή αποτύπωση του σχεδίου της ΝΔ για φτηνή ανάπτυξη, διάλυση των δυνάμεων εργασίας, συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και όξυνση των ανισοτήτων», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 9,84».

«Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει γιατί από τα 6 δισ. μοίρασε - και μάλιστα με άδικο τρόπο περισσότερο στα υψηλότερα εισοδήματα και λιγότερο στα χαμηλότερα - 1,7 δισεκατομμύρια. Έχουμε μια κυβέρνηση που εξαπατά την κοινωνία, μαζεύει 6 δισ. από έμμεσους φόρους, άρα κυρίως από τα ασθενέστερα στρώματα και επιστρέφει 1,7 δισ., ευνοώντας πάλι τα υψηλότερα στρώματα. Αυτό ακριβώς οξύνει τις ανισότητες. Και δεν κάνει τίποτα βεβαίως για τη φορολόγηση του πλούτου. Δεν κάνει τίποτα έτσι ώστε να υπάρξει μία τιμαριθμική μείωση των φορολογικών κλιμάκων, έτσι ώστε να μην τρώγεται το διαθέσιμο εισόδημα από τον πληθωρισμό. Γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα. Βλέπουν κάποιες ονομαστικές αυξήσεις οι εργαζόμενοι, οι οποίες όμως είναι χαμηλότερες από το κόστος που έχει ο πληθωρισμός γι αυτούς και έτσι το διαθέσιμο εισόδημά τους μειώνεται», συνέχισε και πρόσθεσε πως η φαινομενική μείωση της ανεργίας προκύπτει από «θέσεις εργασίας με επισφάλεια, που έρχονται να εδραιωθούν με τον νόμο Κεραμέως για το 13ωρο».

»Η ανάπτυξη οφείλεται αποκλειστικά στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο του χρόνου λήγει. Το μεγαλύτερο έγκλημα με πολιτικούς όρους είναι ο τρόπος που η ΝΔ το διαχειρίστηκε. Θα χάσουμε πόρους, αλλά και όσοι διατέθηκαν δεν πιάνουν τόπο: δεν στηρίζουν τους εργαζόμενους, δεν ενισχύουν τις δημόσιες υποδομές, δεν υπάρχει ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ούτε πραγματικός μετασχηματισμός της οικονομίας με έμφαση στην καινοτομία και την προστιθέμενη αξία», τόνισε ακόμα ο Αλέξης Χαρίτσης, σημειώνοντας πως πρόκειται για το ίδιο και απαράλλαχτο μοντέλο, το οποίο οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία.

«Η κυβέρνηση δουλεύει ψιλό γαζί τους αγρότες, παρωδία η εξεταστική»

Οι αγρότες είναι στους δρόμους και «στα κάγκελα» γιατί η κυβέρνηση τους «δουλεύει ψιλό γαζί», δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και συμπλήρωσε ότι η χώρα χάνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των αγροτικών επιδοτήσεων, αναφερόμενος στη σχετική ρήτρα της ΕΕ.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε πως «ζούμε μια ακόμη εξεταστική επιτροπή - παρωδία» και συνέχισε: «Πριν λίγο στη Βουλή είδα ότι ο κ. Ξυλούρης, ο περίφημος “Φραπές”, που είχε κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας δεν εμφανίστηκε, έστειλε ένα υπόμνημα και το αυτί της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας δεν ιδρώνει. Ζητήσαμε, όπως και ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, βίαιη προσαγωγή του κυρίου Ξυλούρη. Οι σχέσεις του κ. Ξυλούρη με την κυβέρνηση είναι καταγεγραμμένες και σε φωτογραφίες και σε συνομιλίες».

Αναφερόμενος συνολικά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε: «Μίλησα από την πρώτη στιγμή για μια πυραμίδα διαφθοράς που ξεκινά από το Μέγαρο Μαξίμου και φτάνει μέχρι το τελευταίο κομματικό γραφείο της ΝΔ. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει λάδι τους υπουργούς της και όλους τους εμπλεκόμενους».

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, προειδοποίησε για «εξαιρετικά επικίνδυνες εξελίξεις». «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας. Ο κ. Μητσοτάκης έχει χάσει την μπάλα στην εξωτερική πολιτική», τόνισε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «παραδίδει την Ελευσίνα ως αντίβαρο στον Πειραιά» και πρόσθεσε πως η αμερικανική πρεσβεία αντιμετωπίζει την επένδυση ως μέρος αυτού του συσχετισμού. Εξάλλου, έκανε λόγο για «αποικία» στην οποία μετατρέπεται η χώρα λόγω της πολιτικής Μητσοτάκη.

«Η κυβέρνηση εμφανίζεται ως η πιο πρόθυμη δύναμη στην ΕΕ για το αμερικανικό LNG που θα εκτινάξει τα τιμολόγια ρεύματος. Έχει αποφασίσει να είναι ο πιο πιστός εκτελεστής των συμφερόντων της Αμερικής του Τραμπ», δήλωσε ακόμα και κατηγόρησε την κυβέρνηση για «νέο ενεργειακό μεγαλοϊδεατισμό».

»Δεν μπορεί τα εθνικά συμφέροντα να ταυτίζονται με αυτά μιας πολυεθνικής. Η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει ξανά ως παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας. Είμαστε πολιτική δύναμη που με την αυτοτέλειά μας θέλουμε να συμβάλουμε στην ενότητα των δυνάμεων της Αριστερά», συνέχισε.

Για τη Νέα Αριστερά, υπογράμμισε: «Δεν κρύψαμε ποτέ ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν λειτουργούμε με δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Συζητάμε, αποφασίζουμε συλλογικά και προχωρούμε δημοκρατικά και συντεταγμένα. Είμαι εδώ και σας μιλάω ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, γιατί πιστεύω στην ανάγκη ύπαρξης, ενδυνάμωσης και ισχυρής παρουσίας του κόμματος μας στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ειδικά στις σημερινές συνθήκες που τα πράγματα είναι τόσο ρευστά, είναι τόσο δύσκολα, είναι τόσο ζόρικα που χρειάζεται μια καθαρή φωνή, η οποία ακριβώς με όρους ενωτικούς, με όρους προγραμματικούς θα μπορέσει να παρέμβει στα δημόσια πράγματα».

{https://www.facebook.com/acharitsis/videos/1162026486047204}