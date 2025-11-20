Για «ωμή συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση» κάνει λόγο η Νέα Αριστερά.

«Από το "θα έρθει στην Εξεταστική όποιος θέλετε, και ο 'Φραπές' και ο 'Χασάπης' και ο μανάβης και ο Μυλωνάκης" του κ. Μητσοτάκη, φτάσαμε στη μεθοδευμένη προσπάθεια να μην εμφανιστεί τελικά καν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο νομίμως κλητευθείς μάρτυρας Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως 'Φραπές' στο γαλάζιο σκάνδαλο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η άρνησή του να προσέλθει αυτοπροσώπως συνιστά σκάνδαλο και ευτελισμό του ίδιου του θεσμού της Βουλής. Την ώρα που η κυβέρνηση προσφέρει πολιτικό άλλοθι σε έναν άνθρωπο που έλεγε ότι θα "ξεκωλώσει" την Ευρωπαία εισαγγελέα και διατύπωνε κυνικές αναφορές, όπως ότι "αν είχε σκοτώσει την Τυχεροπούλου, θα’ χε δώσει ένα πενηντάρι στους δικηγόρους και θα ήταν τώρα έξω". Η συμπαιγνία του προεδρείου της Επιτροπής και της νεοδημοκρατικής πλειοψηφίας στην απόπειρα να αποφευχθεί η βίαιη προσαγωγή, μέτρο που προβλέπεται ρητά από τον νόμο, και η προσφυγή σε δικονομικά τεχνάσματα δεν αποτελούν απλώς εξόφθαλμες παρελκυστικές τακτικές. Δυναμιτίζουν τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής και πλήττουν ανεπανόρθωτα το κύρος και την αξιοπιστία της Βουλής των Ελλήνων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αντέχει να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή ο πανταχού παρών γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής και ο ίδιος ο πρωθυπουργός αποδεικνύεται ενορχηστρωτής ενός σχεδίου πλήρους συγκάλυψης», καταλήγει η ανακοίνωση.