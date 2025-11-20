Άπασες οι πολιτικές «φυλές» του «χώρου» αποχαιρετούν με αγάπη και σεβασμό τον Φλαμπ, τον ωραίο τύπο που άφησε τη σφραγίδα του στην ελληνική Αριστερά.

«Για πολλούς από εμάς ήταν κάτι σαν πατέρας - πιο έντονα με τον Αλέξη, αλλά και με όλους μας. Ο "μπαμπάς μιας γενιάς". Και, όπως σε κάθε οικογένεια, τσακωθήκαμε πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Η προσωπική σχέση όμως δεν διαταράχθηκε ποτέ». Αυτά τα λόγια του πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Τάσου Κορωνάκη συμπυκνώνουν το κύμα της συγκίνησης που έχει προκαλέσει στον χώρο της Ανανεωτικής Αριστεράς ο θάνατος του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Άπασες οι πολιτικές «φυλές» του «χώρου» αποχαιρετούν με αγάπη και σεβασμό τον Φλαμπ, τον ωραίο τύπο που άφησε τη σφραγίδα του στην ελληνική Αριστερά. Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες φορές που δεν εκδηλώθηκε η γνωστή ανθρωποφαγία στα social media. Παρά τη «βαλκανοποίηση» του «χώρου ΣΥΡΙΖΑ», τα μαχαίρια μπήκαν στα θηκάρια και όλοι είχαν μια κουβέντα τρυφερότητας για τον κυρ-Αλέκο.

Σημάδεψε μια εποχή

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμέλλου: «Έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης. Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη».

«Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα, ειδικά για εμάς που βρεθήκαμε στη σκιά του ιδίως στα δύσκολα που αντιμετώπιζε με απαράμιλλη αισιοδοξία», είπε η Ρένα Δούρου, ανακοινώνοντας το δυσάρεστο νέο στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε: «Με οδύνη αποχαιρετούμε τον αγωνιστή, τον σύντροφο, τον φίλο Αλέκο Φλαμπουράρη. Ο Αλέκος ανήκε στη γενιά που έζησε ως πρωταγωνιστής τη μακρά ιστορία της ελληνικής Αριστεράς, την μετεμφυλιακή δεξιά, τους Λαμπράκηδες, τη μεταπολίτευση. Η συμβολή του Αλέκου στο κόμμα ήταν πάντα καθοριστική, ιδίως όμως την περίοδο της κυβέρνησης με τη διορατικότητά του και την εμπειρία του αναζητούσε και έβρισκε λύσεις».

Θα μας λείψεις «παππού»

Σε έντονο προσωπικό τόνο και η δήλωση του προέδρου της ΝΕΑΡ Αλέξη Χαρίτση: «Τον Αλέκο τον γνώρισα πιτσιρικάς, ως σύντροφο, φίλο και συνάδελφο του πατέρα. Βρεθήκαμε ξανά μετά από χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν πάντα η ψύχραιμη και έμπειρη φωνή στις κρίσιμες στιγμές και στο δύσκολο έργο της κυβέρνησης της Αριστεράς. Δραστήριος μέχρι τέλους, πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης. Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ σήμερα με απέραντη θλίψη. Αποχαιρετώ τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς. Αποχαιρετώ τον πολύτιμο σύντροφο. Θα μας λείψεις "παππού"! Εύη, Μιχάλη, συλλυπητήρια και κουράγιο!».

«Από το 1999 μέχρι όσο πορευτήκαμε πολιτικά μαζί, στα μάτια μου ήταν πάντα μια σταθερή, ήπια δύναμη, ένας υπέροχος σύντροφος που πάντα είχες την αίσθηση ότι είχε ζήσει δεκαπλάσιες εμπειρίες από όσες θα διηγούνταν. Όταν χώρισαν πολιτικά οι δρόμοι μας, παρέμεινε η αγάπη και η εκτίμηση», έγραψε ο γραμματέας της ΝΕΑΡ Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Αποχαιρετισμός στον «Στάθη»

Ο αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος και ιστορικό στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς Παύλος Κλαυδιανός απηύθυνε τον αποχαιρετισμό του στον «Στάθη» του αντιδικτατορικού κινήματος - αυτό ήταν το ψευδώνυμο του Φλαμπουράρη στην παρανομία. O Κλαυδιανός θύμισε τις εποχές που η στράτευση στην Αριστερά και ο αγώνας για τη δημοκρατίας δεν ήταν δωρεάν.

Από τη την πλευρά του ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης έγραψε: «Γνωριστήκαμε με τον σύντροφο Αλέκο Φλαμπουράρη πριν 50 χρόνια. Αυτός στο ΚΚΕ εσωτερικού και εγώ στον Ρήγα Φεραίο. Και πορευτήκαμε μαζί από τότε, σταθερά στον χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς. Παραμείναμε αγαπημένοι σύντροφοι και όταν είχαμε διαφορετικές απόψεις. Η απώλεια του με γεμίζει θλίψη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην Εύη και τον Μιχάλη. Αντίο αγαπημένε μας «παππού»!».

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε δημόσια δήλωση. Θα εκφωνήσει τον επικήδειο στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 2:30 μ.μ. στο ΕΑΤ-ΕΣΑ.