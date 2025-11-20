Όλο το παρασκήνιο - Όλα τα ονόματα.

Όταν πριν από λίγες εβδομάδες ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι επικεφαλής της επιτροπής ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει ο Πέτρος Λάμπρου κανείς δεν διαφώνησε. Και αυτό γιατί πρόκειται για ένα ιστορικό στέλεχος καθολικής αποδοχής, που ταυτίστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ τυγχάνει στενός πολιτικός φίλος του Κώστα Λαλιώτη και άλλων κορυφαίων της παράταξης. Που γνωρίζει όσα λόγοι την ανθρωπογεωγραφία του κόμματος και το στελεχικό δυναμικό σε κάθε νομό.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο κ. Ανδρουλάκης αποφάσισε αρκετούς μήνες πριν τον (επίσημο) χρόνο των εκλογών να συγκροτήσει επιτροπή ψηφοδελτίων, σημαίνει ότι επιθυμεί να είναι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και για αυτό του εκλογικού αιφνιδιασμού.

Αν, μάλιστα, επιβεβαιωθούν οι σημερινές δημοσκοπήσεις και το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα στις εκλογές, τότε θα βγάλει έδρες σε περιφέρειες που σήμερα δεν διαθέτει βουλευτή. Ιδίως στις διεδρικές αλλά και στις τετραεδρικές και πενταεδρικές περιφέρειες, που είναι πιθανό να προκύψουν πράσινοι βουλευτές. Όπως για παράδειγμα στην Μαγνησία, στην Καρδίτσα, στα Χανιά, στην Πρέβεζα, στην Φλώρινα, στα Τρίκαλα, στην Φθιώτιδα, στην Άρτα κ.α.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει το προεδρικό γραφείο να κάνει έναν καλό σχεδιασμό για τους βουλευτές που θα κατεβάσει σε μια σειρά «παρθένους» για το ΠΑΣΟΚ νομούς. Αφενός για να διεκδικήσει τα καλύτερα δυνατά ποσοστά, αφετέρου για να έχει ο κ. Ανδρουλάκης όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές της επιρροής του, ιδίως αν τεθεί θέμα αμφισβήτησής του από ένα αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Στην παρούσα φάση το ενδιαφέρον εστιάζεται σε κορυφαία στελέχη που δεν έχουν ακόμα εκλογική περιφέρεια. Η χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία κατά πληροφορίες έχει κάνει επί του θέματός της μια πρώτη χαλαρή συζήτηση με τον κ. Ανδρουλάκη. Στις δημοσκοπήσεις που έχει τρέξει η Χαριλάου Τρικούπη εκλέγεται με άνεση πρώτη στον Βόρειο Τομέα, στην Ανατολική Αττική, στον Νότιο Τομέα, στον Δυτικό Τομέα αλλά και στην Α’ Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, όμως, κατά πολλούς στο ΠΑΣΟΚ η πιο λογική εξέλιξη είναι η συμμετοχή της στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας προκειμένου να μπορεί να εκπροσωπεί το κόμμα στα ΜΜΕ όταν θα μπουν οι περιορισμοί των εμφανίσεων, αλλά και να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερα κεντρώα ακροατήρια. Για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας φαίνεται να κλειδώνει ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς, που έχει πλέον αραιώσει τις εμφανίσεις που έκανε μέχρι πριν λίγους μήνες στον Νότιο Τομέα. Σε σχέση με το Επικρατείας παίζουν επίσης και τα ονόματα του καθηγητή της Νομικής Αντώνη Καραμπατζού, του Γιάννη Βαρδακαστάνη και του γνωστού δημοσιογράφου Βασίλη Σκουντή, ενώ η Στεφανία Μουρελάτου έχει καταστήσει σαφές πως δεν επιθυμεί να μετακινηθεί από την δημοσιογραφία στα βουλευτικά έδρανα.

Βεβαίως, ουδείς μπορεί να αποκλείσει από τη σχετική συζήτηση τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην περίπτωση που ο τελευταίος επιθυμήσει να επιστρέψει στην Βουλή, κάτι που θα έδινε πολλούς πόντους στον κ. Ανδρουλάκη.

Σημαντικές εκκρεμότητες είναι, επίσης, αυτές του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Ανδρέα Σπυρόπουλου και του βουλευτή Επικρατείας Δημήτρη Μάντζου, δεδομένου ότι ο έτερος βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής θα είναι υποψήφιος στην Λέσβο, δίνοντας σκληρή μάχη για την εκλογή του με τον γιατρό Παναγιώτη Παρασκευαϊδη.

Ο κ. Σπυρόπουλος ήδη τρέχει με μεγάλες αξιώσεις την υποψηφιότητά του στην Πρέβεζα, τόπο καταγωγής της μητέρας του, ενώ ο κ. Μάντζος φαίνεται να οδεύει οριστικά προς τον Βόρειο Τομέα, εκτιμώντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκλέξει και δεύτερη έδρα, καθώς η Μιλένα Αποστολάκη είναι αρκετά ισχυρή. Το όνομα του κ. Μάντζου είχε ακουστεί στο παρελθόν τόσο για την Αχαΐα όσο και την Μαγνησία.

Στο Νότιο Τομέα θα είναι υποψήφιος ο γραμματέας του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης, γιός του πρώην προέδρου της Βουλής Απόστολου Κακλαμάνη, που ήδη κάνει προεκλογική εκστρατεία για τον γιό του. Στα Νότια το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να εκλέξει δυο βουλευτές, με τον Παύλο Χρηστίδη να έχει αυτή τη στιγμή την πρωτοκαθεδρία στην μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας.

Ο επικεφαλής της επιτροπής προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρης Καρχιμάκης όπως όλα δείχνουν θα είναι υποψήφιος στον Δυτικό Τομέα όπου θα δώσει τη μάχη της εκλογής του απέναντι στην Νάντια Γιαννακοπούλου. Το όνομα του κ. Καρχιμάκη έχει παίξει και για τον νομό Λασιθίου, τόπο καταγωγής του.

Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου Θανάσης Γλαβίνας, που είναι από πλέον ανερχόμενα στελέχη του κόμματος, θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Β’ Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά παίζει χωρίς αντίπαλο, όμως δεν είναι βέβαιο αν στην εν λόγω περιφέρεια το ΠΑΣΟΚ θα καταφέρει να εκλέξει βουλευτή.

Από τις μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ, η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς θα είναι αμφότεροι υποψήφιοι στην Α’ Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και η Πέννυ Δαλαμπούρα από το Πολιτικό Συμβούλιο. Ακόμα και έτσι, ο κ. Ανδρουλάκης επιθυμεί ένα βαρύ όνομα για να στελεχώσει το ψηφοδέλτιο, ενώ υπάρχει και ο «άγνωστος χ» Χάρης Καστανίδης, η σχέση του οποίου είναι αρκετά ταραγμένη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι περιφέρειες Α’ και Β’ Πειραιά που το ΠΑΣΟΚ είναι αδύναμο και εδώ και χρόνια δεν εκλέγει ούτε βουλευτή. Στο μεγάλο λιμάνι αναζητείται κάποιο έμπειρο στέλεχος, όπως του αντιδημάρχου Δημήτρη Καρύδη, πέραν της Μάρας Κουκουδάκη και της Στέλλας Βαρτελάτου. Ο κ. Καρύδης έως τώρα δεν φαίνεται να δείχνει ενδιαφέρον να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην Β’ Πειραιά θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ενώ οι πιο προωθημένοι δεν θα απέκλειαν να βρεθεί στο ίδιο ψηφοδέλτιο η Νίνα Κασιμάτη, που είναι με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ.

Σημαντικό ερωτηματικό αποτελεί ο Χάρης Δούκας, ο οποίος δύσκολα θα επιλέξει να είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας λόγω και του Δήμου, όπου επιπλέον είναι υποψήφιος και ο Παύλος Γερουλάνος και το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να έχει καμία πιθανότητα εκλογής δεύτερου βουλευτή. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες-και εκτός άλλου απροόπτου-ο κ. Δούκας θα είναι εκ νέου υποψήφιος για το δήμο Αθηναίων το 2028, ενώ όπως δηλώνει ο ίδιος θα εξαντλήσει την παρούσα θητεία του.

Η περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας είναι ιδιαίτερη καθώς υπάρχει η νυν βουλευτής Χριστίνα Σταρακά, όμως στο ίδιο ψηφοδέλτιο θα βρεθούν ο πρώην βουλευτής και στενός συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, αλλά και ο τηλεαστυναμικός Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος συγκεντρώνει πολλές αντιδράσεις με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, πολλές εκ των οποίων ταιριάζουν περισσότερο σε κόμμα τύπου Βελόπουλου και όχι σε ένα προοδευτικό κόμμα. Κομβική θα είναι η μάχη στην Αρκαδία μεταξύ του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και των Βαγγέλη Γιαννακούρα και Κώστα Παπαγεωργίου, με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να επιθυμεί διακαώς την ήττα του κ. Κωνσταντινόπουλου. Αντιθέτως ο Μιχάλης Κατρίνης παίζει χωρίς αντίπαλο στην Ηλεία.

Ενδιαφέρον, τέλος, θα έχουν και οι τρεις νομοί που θα επιλέξει ο κ. Ανδρουλάκης να είναι υποψήφιος. Υπενθυμίζεται ότι 2023 ήταν υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης(σ.σ.: όπου κράτησε την έδρα αφήνοντας εκτός βουλής τον Χάρη Καστανίδη), τον Νότιο Τομέα και το Ηράκλειο.