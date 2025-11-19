Κομμάτι της συνολικής στρατηγικής της ΝΔ και όχι «παραφωνία» η σημερινή στάση Λαζαρίδη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιτέλους να αναλάβει ευθύνη.

Καμία ανοχή δεν πρόκειται να υπάρξει στον κατήφορο της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το περιστατικό με τον βουλευτή της Μακάριο Λαζαρίδη.

«Οι καθημερινές αποκαλύψεις για το μέγεθος του «γαλάζιου» σκανδάλου έχουν οδηγήσει στα άκρα τον εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή, Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος έφτασε στο σημείο να εξαπολύει ακραίους τραμπουκισμούς, με στόχο να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση» σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το κόμμα «καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή, πρωτοφανή, εκτροπή του κ. Λαζαρίδη, ο οποίος επιτέθηκε με χυδαίο τρόπο στον μάρτυρα και με ακροδεξιάς κοπής χαρακτηρισμούς στον Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Καζαμία. Κύριε Λαζαρίδη, δεν δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού από πατενταρισμένους ακροδεξιούς. Αφήστε την περικεφαλαία έξω από την αίθουσα της Βουλής. Τέτοιες συμπεριφορές, δεν μας προκαλούν, βέβαια, καμία εντύπωση» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεχίζει λέγοντας πως «η στάση αυτή δεν αποτελεί «παραφωνία», αλλά κομμάτι της συνολικής στρατηγικής της ΝΔ να εκτροχιάσει τη διαδικασία για να μην αποκαλυφθεί το «γαλάζιο» σύστημα που λυμαίνεται τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις».

Κλείνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε «τον πρωθυπουργό να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη του. Να πάρει σαφή και δημόσια θέση απέναντι στον θεσμικό κατήφορο και σε τοξικές συμπεριφορές που υπονομεύουν τη λειτουργία του κοινοβουλίου. Μακάριος Λαζαρίδης, ο αντ’ αυτού του κου Μητσοτάκη στην Εξεταστική Επιτροπή: ο ορισμός της τοξικότητας και του αυταρχισμού».