Καλούμε τον πρωθυπουργό να επαναφέρει τον κ. Λαζαρίδη στη θεσμικότητα, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η Νέα Αριστερά καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη συμπεριφορά του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Καβάλας, Μακάριου Λαζαρίδη, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Ο κ. Λαζαρίδης, επιχειρώντας να δυναμιτίσει το κλίμα ενόψει της αυριανής κατάθεσης των "Φραπέ" και "Χασάπη", τραμπούκισε τον μάρτυρα και επιτέθηκε με ανοίκειο, προκλητικό και αντικοινοβουλευτικό τρόπο στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας και μέλος της Επιτροπής, Αλέξανδρο Καζαμία, αποκαλώντας τον "εθνική εξαίρεση". Η συμπεριφορά αυτή καταδικάστηκε άμεσα και σφοδρά από τον εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Καλούμε τον πρωθυπουργό να επαναφέρει τον κ. Λαζαρίδη στη θεσμικότητα. Διαφορετικά, θα θεωρήσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης συναινεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές που προσβάλλουν τη Βουλή και τον δημόσιο διάλογο», καταλήγει η ανακοίνωση.