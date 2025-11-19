Ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου.

Τέσσερα ερωτήματα για τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και OLAF ερευνούν υπεξαιρέσεις κοινοτικών πόρων απευθύνει στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από βουλευτές του με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου.

Οι βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν:

«1. Αν αληθεύει ότι στις 10 Νοεμβρίου 2025 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και το Γραφείο Ευρωπαϊκής Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έκαναν καταδρομική έρευνα στα γραφεία της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ» (ΚτΠ), του βραχίονα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Ποια είναι η ακριβής έκταση και το αντικείμενο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την EPPO και το OLAF στην ΚτΠ.

3. Αν έχει εικόνα το υπουργείο για το περιστατικό. Αν γνωρίζει τα καταγγελλόμενα. Πώς σκοπεύει να αντιδράσει απέναντι σε ένα νέο σκάνδαλο διαφθοράς τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ ήτοι υπεξαίρεσης κοινοτικών πόρων. Αν γνωρίζει με ποια επιχειρηματικά συμφέροντα και πρόσωπα συνδέονται οι φερόμενες υπερκοστολογήσεις.

4. Πότε θα υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση της Βουλής και των πολιτών για την πορεία των ερευνών και την έκβαση των καταγγελιών».

Αφορμή για την ερώτηση είναι δημοσίευμα σχετικά με «νέο, ψηφιακό αυτήν τη φορά, σκάνδαλο υπεξαιρέσεων κοινοτικών πόρων και μη τήρησης διαγωνισμών», σύμφωνα με το οποίο, «η EPPO, υπό τη Λάουρα Κόβεσι, ερευνά καταγγελίες για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων -ίσως και εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, το OLAF σαρώνει έγγραφα για μη τήρηση διαγωνισμών». Επίσης, ότι «στο πλαίσιο της αιφνιδιαστικής έρευνας κατασχέθηκαν υπολογιστές, τηλέφωνα και σκληροί δίσκοι» και πως «στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση καταγγελιών για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων, υπερκοστολογήσεις λογισμικών και kickbacks σε ιδιωτικές εταιρείες».