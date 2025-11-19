«Η κυβερνητική πλειοψηφία εξακολουθεί να εξάγει συμψηφιστικές εντυπώσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το μόνο που καταφέρνει είναι να εξοργίζει ακόμη περισσότερο τον αγροτικό κόσμο και την κοινωνία», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες του πρωθυπουργού για επικοινωνιακό damage control, υποσχόμενος στους κτηνοτρόφους έκτακτη ενίσχυση για την ευλογιά, η αλήθεια δεν κρύβεται. Η κυβέρνηση δεν ξέρει πότε θα είναι σε θέση να πληρώσει αγρότες και κτηνοτρόφους, καθώς δυσκολεύεται να διενεργήσει έγκαιρα και έγκυρα τους αναγκαίους ελέγχους, ιδίως για τους δεύτερους», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Κυβερνητικές πηγές, τις οποίες επικαλείται η Καθημερινή, αναφέρουν πως θεωρείται δεδομένο ότι –βάσει ευρωπαϊκών κανονισμών– η Ελλάδα θα χάσει 300 εκατ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τις επιδοτήσεις του 2024, λόγω της καθυστέρησης στην καταβολή των ενισχύσεων, με κοινοτικές πηγές να ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης. Η κυβερνητική πλειοψηφία εξακολουθεί να εξάγει συμψηφιστικές εντυπώσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το μόνο που καταφέρνει είναι να εξοργίζει ακόμη περισσότερο τον αγροτικό κόσμο και την κοινωνία, που βλέπει την τεράστια κλοπή και διασπάθιση των ενισχύσεων της αγροτικής παραγωγής και τις διαδρομές προς τις τσέπες ημετέρων», καταλήγει η ανακοίνωση.