Την ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έθεσε στο επίκεντρο ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, που συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Cities and the Rule of Law” στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πάνελ με θέμα «Η οπτική των πόλεων για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία» μαζί με τους Δημάρχους του Άμστερνταμ Femke Halsema και της Βουδαπέστης Gergely Karácsony.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν πώς οι πολιτικές σε επίπεδο ΕΕ μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τις πόλεις για την ενίσχυση των μηχανισμών του κράτους δικαίου και την προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού, ανθεκτικού αστικού περιβάλλοντος, καθώς και να τις προστατεύσουν από την πολιτική πίεση και τις διακρίσεις από τις εθνικές τους κυβερνήσεις.

Κεντρικά σημεία της παρέμβασης του δημάρχου Αθηναίων:

1. Η Ελλάδα υπό πίεση στο κράτος δικαίου - «Ο Δήμαρχος δεν μένει σιωπηλός»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε ευθέως στις θεσμικές προκλήσεις στην Ελλάδα, φέρνοντας στο προσκήνιο την υπόθεση των Τεμπών ως εθνικό τραύμα αλλά και ως ενδεικτικό της ανάγκης για αλήθεια και λογοδοσία, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα της απεργίας του Πάνου Ρούτσι και στην κυβερνητική απόφαση να αφαιρέσει από τον Δήμο την αρμοδιότητα της Καθαριότητας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη:

«Η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε πόσο επιτακτικό είναι να λειτουργούν οι θεσμοί απερίσπαστοι, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν μπορεί ένας γονιός να κάνει απεργία πείνας για να μάθει πώς πέθανε το παιδί του. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν μπορεί να είναι ποτέ άφωνος παρατηρητής σε τέτοιες στιγμές. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, όπως κάθε εκλεγμένος Δήμαρχος, δεν πρέπει να φοράει παρωπίδες. Ένας Δήμαρχος πρέπει να αγωνίζεται, πρέπει να στέκεται στο πλευρό των πολιτών για να υπερασπιστεί τη δημοκρατία. Και αυτός είναι ο ρόλος μου», σημείωσε.

2. Πρόσκληση για διοργάνωση συζήτησης για το κράτος δικαίου στην Αθήνα το 2026, στην επέτειο του εγκλήματος των Τεμπών

Με πρωτοβουλία που σχολιάστηκε θετικά, ο Χάρης Δούκας πρότεινε τη διοργάνωση μίας συζήτησης για το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία στην Αθήνα στις 28 Φεβρουαρίου 2026, στην επέτειο των Τεμπών και κάλεσε τους συνομιλητές του να συμμετέχουν:

«Η Αθήνα πρέπει να είναι η πόλη όπου θα μιλήσουμε ανοιχτά για το κράτος δικαίου. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα για την Ελλάδα, για την Ευρώπη και για τους πολίτες που ζητούν δικαιοσύνη».

3. Η εκλογική ανατροπή στην Αθήνα ως παράδειγμα δημοκρατικής συμμετοχής

Με έμφαση στον ρόλο των πολιτών στις σύγχρονες πόλεις, ο Χ. Δούκας αναφέρθηκε στη δική του εκλογή:

«Στον πρώτο γύρο βρισκόμουν 27 μονάδες πίσω. Στον δεύτερο κέρδισα με 56% και ο αντίπαλός μου πήρε 44%. Αυτό δεν ήταν μια προσωπική νίκη· ήταν νίκη συμμετοχής. Όταν οι πολίτες ενεργοποιούνται, η δημοκρατία αλλάζει τα δεδομένα. Δημιουργήσαμε ένα κύμα αλλαγής, διαφορετικής κατεύθυνσης για την πόλη με τη συμμετοχή των πολιτών», τόνισε.