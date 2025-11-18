Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη εξέφρασε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπιος Παυλόπουλος.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, επικοινώνησε το απόγευμα της Τρίτης με την Εύη Πανοτοπούλου–Φλαμπουράρη, εκφράζοντας τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Ο κ. Παυλόπουλος συνδεόταν στενά με τον ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, τον οποίο γνώρισε στις αρχές του 2015. Μάλιστα, ήταν στο σπίτι του Αλέκου Φλαμπουράρη στα Εξάρχεια στις 17 Φεβρουαρίου 2015 όπου ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στον Προκόπη Παυλόπουλο την απόφασή του να τον προτείνει για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Παράλληλα ο κ. Παυλόπουλος ενημέρωσε τη σύζυγο του εκλιπόντος ότι θα παραστεί στην πολιτική κηδεία του την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του ΕΑΤ–ΕΣΑ.