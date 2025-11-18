Τα μηνύματα των πολιτικών για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Ψύχραιμη και έμπειρη φωνή στις κρίσεις, άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς, πάντα πιστός στις ιδέες του και αφοσιωμένος στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος. Με λόγια όπως αυτά, ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Αλέκο Φλαμπουράρη.

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ πέθανε σήμερα, Τρίτη, σε ηλικία 87 ετών.

«Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης. Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη», τονίζει συντετριμμένος ο Σωκράτης Φάμελλος για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

«Είμαι συντετριμμένος από την απώλεια του συντρόφου, συναγωνιστή και φίλου, Αλέκου Φλαμπουράρη. Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης.

Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη.

Έδωσε το παρών σε πολλές ιστορικές στιγμές της χώρας μας, από τη Νεολαία Λαμπράκη και τους αγώνες κατά της δικτατορίας, μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας και την κυβέρνηση της Αριστεράς.

Μέχρι και σήμερα ήταν ενεργός σε όλη την πολιτική λειτουργία και στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος. Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά.

Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Αλέκο. Θα λείψεις από όλους μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερες».

{https://www.facebook.com/sfamellos/posts/pfbid02P6GKNCitw5cZe2NdxkXPj7APgjqJ3VJPxa32U7WCGwp5TDNBv8Eg4D1sPw3grzgkl}

«Έζησε ως πρωταγωνιστής τη μακρά ιστορία της ελληνικής Αριστεράς»

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ανήκε στη γενιά που έζησε ως πρωταγωνιστής τη μακρά ιστορία της ελληνικής Αριστεράς, την μετεμφυλιακή δεξιά, τους Λαμπράκηδες, τη μεταπολίτευση, επισημαίνει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Η δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη

«Με οδύνη αποχαιρετούμε τον αγωνιστή, τον σύντροφο, τον φίλο Αλέκο Φλαμπουράρη.

Ο Αλέκος ανήκε στη γενιά που έζησε ως πρωταγωνιστής τη μακρά ιστορία της ελληνικής Αριστεράς, την μετεμφυλιακή δεξιά, τους Λαμπράκηδες, τη μεταπολίτευση. Η συμβολή του Αλέκου στο κόμμα ήταν πάντα καθοριστική, ιδίως όμως την περίοδο της κυβέρνησης με τη διορατικότητά του και την εμπειρία του αναζητούσε και έβρισκε λύσεις.

Φεύγει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για το αύριο του ελληνικού λαού αλλά και της Αριστεράς. Θα μας λείψει το νηφάλιο πνεύμα του και η ενωτική του φωνή.

Αντίο αγαπημένε μας σύντροφε. Η σκέψη μας και η καρδία μας είναι με την Εύη και το Μιχάλη, με τους στενούς του συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».

{https://x.com/CZachariadis/status/1990793491920629928?s=20}

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, επισημαίνει την προσφορά του Αλέκου Φλαμπουράρη στους αγώνες για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η ανάρτηση του Στέργιου Καλπάκη

«Αντίο ακριβέ μας σύντροφε Αλέκο Φλαμπουράρη. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό.

Για την προσφορά σου στους αγώνες για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Για τη συμβολή σου στην σπουδαία υπόθεση της Ανανεωτικής Αριστεράς. Για τη ζεστασιά που μας αγκάλιαζες πάντα τους νεότερους συντρόφους σου.

Θα μας λείψεις Αλέκο μου».

{https://www.facebook.com/kalpakis.stergios/posts/pfbid0xVeqnkcwe5FG63Bpr5L5ZGCbhuN7eZq4mmaCj1BDgR34oQyEAW2YKbHhNYPhr2Lfl}

ΣΥΡΙΖΑ: Φτωχότερος ο κόσμος της Αριστεράς

Ο κόσμος της Αριστεράς, την οποία υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή, έμεινε φτωχότερος μετά τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση.

Λόγω της απώλειας του πρώην υπουργού, αναβλήθηκε η αυριανή σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων έως και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο συνεπής αγωνιστής, ο επιστήμονας, ο άνθρωπος της ορθής κρίσης που πάντα έβρισκε λύσεις, ο σύντροφος Αλέκος Φλαμπουράρης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας φτωχότερο τον κόσμο της Αριστεράς, την οποία υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή. Αρνούμενος να απογοητευτεί ή να αποσυρθεί, πήγε κόντρα στους δύσκολους καιρούς μέχρι το τέλος, δίνοντας σε όλους μας παράδειγμα.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης σπούδασε στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυστρία και έπειτα αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης ως πολιτικός μηχανικός. Βρισκόταν επί δεκαετίες στην πρώτη γραμμή των αγώνων του ελληνικού λαού. Συμμετείχε, ως μαθητής, στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στη συνέχεια στο ΚΚΕ Εσωτερικού ΑΑ, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, διακρινόμενος και ως βουλευτής του και ως υπουργός.

Στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, αναλαμβάνοντας από το 2016 πρόσθετες αρμοδιότητες για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, καθώς και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Διατέλεσε βουλευτής από τον Σεπτέμβρη του 2015 ως τον Μάιο του 2023.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν πάντα εκεί, σε κάθε συγκυρία. Μέλος της ΠΓ και της ΚΕ του κόμματος μέχρι τον Ιούνιο του 2025 με καταλυτική προσφορά, ανέλαβε στη συνέχεια τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, ακατάβλητος και γεμάτος ιδέες, πρόθυμος πάντα να στηρίξει το κόμμα του και την πορεία του Ινστιτούτου.

Η λιτή περιγραφή, που ο ίδιος προτιμούσε, αναφορικά με τους σημαντικούς σταθμούς στη δράση και τη ζωή του, δεν μπορεί να αποδώσει επαρκώς όσα έπραξε, όσα βίωσε, όσα τόλμησε όλες τις δεκαετίες που στάθηκε ανυποχώρητος στη θέση που επέλεξε, μέσα στον λαό και για τον λαό, επιδιώκοντας την ενότητα της Αριστεράς αλλά και του προοδευτικού χώρου συνολικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Καλό ταξίδι Αλέκο».

Νικήτας Κακλαμάνης: Πιστός στις ιδέες του, αφοσιωμένος στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη, υπογραμμίζοντας ότι στην πορεία του παρέμεινε «πάντα πιστός στις ιδέες του και αφοσιωμένος στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος, έτσι όπως πίστευε και πρέσβευε ο ίδιος».

Η δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την είδηση της απώλειας του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης αναντίρρητα υπήρξε μια πολιτική προσωπικότητα η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου της συμμετείχε ενεργά και με πάθος στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες του τόπου μας. Από τον αντιδικτατορικό αγώνα μέχρι την πολύχρονη διαδρομή του στην Αριστερά και την ανάληψη υπουργικών καθηκόντων, παρέμεινε πάντα πιστός στις ιδέες του και αφοσιωμένος στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος, έτσι όπως πίστευε και πρέσβευε ο ίδιος.

Διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ, θέση στην οποία επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουλίου 2019 ως βουλευτής Επικρατείας. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023, τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Χαρίτσης: Αποχαιρετώ τον αγωνιστή, πολύτιμο σύντροφο

Ο Αλέξης Χαρίτσης τονίζει ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν «πάντα η ψύχραιμη και έμπειρη φωνή στις κρίσιμες στιγμές και στο δύσκολο έργο της κυβέρνησης της Αριστεράς». Στην ανάρτησή του αποχαιρετά με απέραντη θλίψη «τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς», τον «πολύτιμο σύντροφο» και συμπληρώνει: «Θα μας λείψεις “παππού”».

Η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση

«Τον Αλέκο τον γνώρισα πιτσιρικάς, ως σύντροφο, φίλο και συνάδελφο του πατέρα. Βρεθήκαμε ξανά μετά από χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ήταν πάντα η ψύχραιμη και έμπειρη φωνή στις κρίσιμες στιγμές και στο δύσκολο έργο της κυβέρνησης της Αριστεράς. Δραστήριος μέχρι τέλους, πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Αλέκο μου, σε αποχαιρετώ σήμερα με απέραντη θλίψη. Αποχαιρετώ τον αγωνιστή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς. Αποχαιρετώ τον πολύτιμο σύντροφο.

Θα μας λείψεις “παππού”! Εύη, Μιχάλη, συλλυπητήρια και κουράγιο!».

{https://www.facebook.com/acharitsis/posts/pfbid0cQpPMryfotmfGrTZcyGsTYupjt94Q6XPpdWBSKU5ZgUJfhN11NjfY8GiecMDWNQkl}

Νέα Αριστερά: Λειτουργούσε με σύνεση, συντροφικότητα και το πείσμα των παλιών αγωνιστών

Η Νέα Αριστέρα με ανακοίνωση «αποχαιρετά» τον Αλέκο Φλαμπουράρη, υπογραμμίζοντας ότι ποτέ στη μακρά διαδρομή του δεν επεδίωξε την αυτοπροβολή και «λειτουργούσε πάντα με σύνεση, συντροφικότητα, πνεύμα διαλόγου και συνεννόησης, αλλά και με το πείσμα, την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει τη γενιά των παλιών αγωνιστών της Αριστεράς».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Η ζωή του Αλέκου Φλαμπουράρη υπήρξε συνυφασμένη με την ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά. Ενεργός στο κίνημα από τα μαθητικά του χρόνια, κυνηγήθηκε από τη χούντα και πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση της ανανεωτικής Αριστεράς, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ Εσωτερικού και ΚΚΕ ΕΣ -ΑΑ και εν συνεχεία του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του και ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν έπαψε να εργάζεται επί δεκαετίες ως πολιτικός μηχανικός.

Άνθρωπος που ποτέ στην μακρά του διαδρομή στην Αριστερά δεν επεδίωξε την αυτοπροβολή, ο Αλέκος Φλαμπουράρης λειτουργούσε πάντα με σύνεση, συντροφικότητα, πνεύμα διαλόγου και συνεννόησης, αλλά και με το πείσμα, την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει τη γενιά των παλιών αγωνιστών της Αριστεράς».

«Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν όλα τα άλλα…»

Με συγκίνηση υποδέχτηκαν τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπίας στη Βουλή την είδηση του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη.

«Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα, ειδικά για εμάς που βρεθήκαμε στη σκιά του ιδίως στα δύσκολα που αντιμετώπιζε με απαράμιλλη αισιοδοξία», είπε η Ρένα Δούρου που ανακοίνωσε το δυσάρεστο νέο στο κοινοβούλιο.

«Από τα έδρανα της Νέας Αριστεράς, μαζί με την κ. Αναγνωστοπούλου, θέλουμε να εκφράσουμε μια βαθιά θλίψη και μια βαθιά σκέψη και αναφορά σε μια ολόκληρη διαδρομή του φίλου και συντρόφου Αλέκου Φλαμπουράρη. Ένας άνθρωπος που πολλά έχουν ειπωθεί για εκείνον, αλλά είναι από αυτούς που μπορούμε να αναφερθούμε σε μια θρησκευτική παραβολή η φλεγόμενη αλλά μη καιόμενη βάτος. Ολόρθος φεύγει από τη ζωή. Έχουμε διαφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί του αλλά οι σχέσεις φιλίας και εκτίμησης δεν κλονίστηκαν ποτέ. Καλό δρόμο», είπε ο Θοδωρής Δρίστας.

Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν ο προεδρεύων της συνεδρίασης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο παριστάμενος υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος και ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ.

Άδωνις Γεωργιάδης: Πάντοτε έντιμος στη διαχείριση της εξουσίας

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε «πάντα έντιμος» στη διαχείριση της εξουσίας του και «ευγενής με τους αντιπάλους του», επισημαίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτηση για τον πρώην υπουργό.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη. Στην διαχείριση της εξουσίας του υπήρξε πάντοτε έντιμος και ευγενής και με τους αντιπάλους του. Καλό ταξίδι».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1990812145575928244?s=20}